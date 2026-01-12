Kansanedustaja: Iranin mielenosoittajat ovat hengenvaarassa, mutta puolueita kiinnostaa keskinäinen ”tötöily” ja misinformaatio

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo on kannanotossaan erittäin huolissaan Iranin mielenosoittajien turvallisuudesta ja maan hallinnon koventuvista otteista. Hän vastaa myös vasemmistoliitolle osoitettuun kritiikkiin. Demokraatti Demokraatti

Mielenosoitusten on raportoitu olevan isoimpia sitten vuoden 2022, kun Iranissa nähtiin valtavat mielenosoitukset siveyspoliisin tapettua 22-vuotiaan Mahsa Aminin.

Kannanotossa muistutetaan, että viime viikon torstaista lähtien Iranin mielenosoituksista ei olla saatu ajankohtaista raportointia, sillä hallinto katkaisi kaikki viestiyhteydet.

– Iranista ulos valuva tieto on todella huolestuttavaa. Ihmisoikeuksien polkeminen on ollut Iranissa pitkään systemaattista. Nyt vaikuttaa siltä, että hallinto pyrkii tukahduttamaan mielenosoitukset voimalla. Väkivallan on loputtava. Iranin kansan on saatava täydet kansalaisoikeutensa, Honkasalo sanoo tiedotteessaan.

Suomessa asuvat iranilaiset ovat kommentoineet Ylelle viestiyhteyksien katkaisun olevan merkki hallinnon otteiden raaistumisesta. Osa raporteista kertoo jo satojen mielenosoittajien kuolleen.

KESKUSTELU sai Suomessa Honkasalon mukaan oudon käänteen, kun sekä kristillisdemokraateista että vihreistä väitettiin vasemmiston olevan Iranin mielenosoituksista hiljaa.

– Tässä tilanteessa toivoisin keskusteluun vähän jarrua ja fokusta. Iranin mielenosoittajien turvallisuus on nyt kaikki kaikessa. Kollegat voisivat käydä katsomassa esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtajan somekanavat ennen tötöilyään mediassa, Honkasalo moittii ja viittaa Minja Koskelan viikonlopun kannanottoon Iranin tilanteesta.

– Misinformaation suhteen totean lisäksi, että jo vuonna 2022 olen kiertänyt tukimielenosoituksia, ottanut kantaa Iranin ihmisoikeustilanteeseen ja ryhdyin poliittisen vangin Nahid Shirpishehin poliittiseksi suojelijaksi osoittaakseni tukeni niille iranilaisille, jotka vaativat demokratiaa henkensä uhalla.

MYÖS vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski on kiistänyt kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin ja vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön väitteet, joiden mukaan vasemmisto olisi hiljaa Iranin kansannoususta.

Östman syytti kannanotossaan ”vihervasemmistoa” kaksinaismoralismista ja epäjohdonmukaisuudesta sekä myös epäsuorasta antisemitismistä. Jälkimmäisestä kertoo Östmanin mukaan se, että Iranin arkkivihollisen Israelin toimien kritiikki on Euroopassa ja Suomessa ”välitöntä, jatkuvaa ja äänekästä”.

– Iranissa naiset ovat protestien etulinjassa ja maksavat vastarinnastaan kovan hinnan, kun islamistihallinto alistaa ja rankaisee heitä. Erityisesti yleensä naisten oikeuksia puolustavien hiljaisuus Suomessa on korvia huumaavaa, hän kommentoi tiedotteessa.

Lohikosken mukaan kaikkien katse kuuluukin olla juuri nyt Iranissa.

– Toivoisi, että kollegat Östman ja Niinistö varmistaisivat ennen lausuntojaan, etteivät puhu puuta heinää. Me vasemmiston eduskuntaryhmässä olemme ottaneet kantaa Iranin mielenosoittajien puolesta. Sekä minun että puolueen puheenjohtajan somekanavista voi käydä asian varmistamassa, Lohikoski vastasi tiedotteessaan.