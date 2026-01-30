Kansanedustaja järkyttyi: Kollegalta törkeää ehdottelua työmatkalla

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra kertoo Politiikan jälkilöylyt -podcastissa joutuneensa työmatkallaan kansanedustajakollegansa vonkaamisen kohteeksi – ja ratkaisseensa tilanteen saman tien itse. Demokraatti Demokraatti

– Minä olen ollut työmatkalla kokoomuksen kansanedustajan kanssa ja tämä kokoomuslainen kansanedustaja todella törkeästi ehdotteli, että mitäs jos uima-altaalle mennään ja kun minä tykkään niin esteettisistä muodoistasi ja tällaista. Eikä se ole asiallista käytöstä, Diarra toteaa podcastissa.

Diarra kertoo puuttuneensa tilanteeseen itse.

– Mä sanoin siitä. Se tilanne hoidettiin, mutta on naurettavaa leikkiä tai edes esittää, että eduskuntaryhmissä vain demareilla olisi huonosti käyttäytyviä ihmisiä, Diarra sanoo.

Hän ei täsmentänyt podcastissa työmatkan aikaa tai paikkaa eikä kollegan henkilöllisyyttä.

Diarra ei kerro tilanteesta enempää myöskään Demokraatille. Välit kokoomusedustajaan ovat hänen mukaansa hyvät ja kollegiaaliset.

Täydennetty Fatim Diarran kommenteilla klo 18.34.