27.2.2026 09:04 ・ Päivitetty: 27.2.2026 09:04

Kansanedustaja: Kokoomuksen ja perussuomalaisten puppugeneraattori suoltaa yhä paksumpaa tavaraa

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä torstaina 26. helmikuuta.

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen ihmettelee kannanotossaan, kuinka yksinkertaisina suomalaisia pidetään.

Demokraatti

Valtiovarainministeriö julkaisi tuoreen esityksensä valtiontalouden kehyksiksi. Sen mukaan valtiontalouden alijäämä on tulevina vuosina jopa 14,9 miljardia euroa vuodessa.

– Tätä ennen parlamentaarinen velkajarruporukka kertoi, että edessä on jopa 11 miljardin euron tasapainotustarve vuoteen 2031 mennessä. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi ministeriönsä kehysehdotuksesta, että luvut ovat järkyttäviä. Olen samaa mieltä. Luvut ovat suorastaan karmeita, Honkonen kommentoi tiedotteessaan

Honkosen mukaan muita kärkkäästi arvosteleva Purra jätti sanomatta, että kaameus, jota hän kauhistelee, on hänen oma perintönsä.

– Purra on ”hoitanut” valtiontaloutta pian kolme vuotta, ja tässä ollaan. Purran vahtivuorolla velkaa otetaan enemmän kuin koskaan ennen.

– Tosiasioiden valossa hän ei tule jäämään historiankirjoihin tiukkana kirstunvartijana, vaan varsinaisena velkakuningattarena. Suomen luottoluokitusta on Purran valtakaudella laskettu ja maamme on joutunut Brysselin tarkkailuluokalle, Honkonen sanoo.

KESKUSTAJAEDUSTAJA kommentoi tiedotteessaan, että samalla itsensä vastuusta ulkoistamisen ja vaihtoehtotodellisuudessa elämisen linjalla näyttää jatkavan kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo.

– Mies, joka lupasi lopettaa Suomen velaksi elämisen ja luoda maahan 100 000 työpaikkaa. Tuli ennätysvelka ja ennätystyöttömyys. Orpo puhuu hallituksen tehneen 10 miljardin euron tasapainotustoimet, mutta valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kokonaisuus on 3,5 miljardia euroa, Honkonen kertaa.

– Ymmärrän eduskuntavaalien lähestyvän. Totuus alkaa poltella ja paljastua. Joutuu kuitenkin kysymään, kuinka yksinkertaisena suomalaisia oikein pidetään? Kokoomuksen ja perussuomalaisten puppugeneraattori suoltaa niin paksua tavaraa.

HONKOSEN mukaan suoritusten suoritukseen itsensä vastuusta ulkoistamisessa – ja äänestäjien älyn vähättelyssä – ylsi tällä viikolla kuitenkin kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

– Hän sanoi televisiokeskustelussa, että ”julkisen talouden sopeuttaminen on aina ollut kokoomuksen taitolaji”. Se on ollut niin kova taitolaji, että aina, kun kokoomus on ollut pääministeripuolue, maa on ajautunut ja ajettu selvitystilaan.

– Niin kävi (Harri) Holkerin aikana, niin kävi (Jyrki) Kataisen aikana ja niin käy Orpon aikana.

