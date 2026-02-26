Orpo: SDP:n luvut eivät perustu mihinkään

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiitteli eduskunnassa kaikkia velkajarruun sitoutuneita puolueita, mutta luonnehti SDP:n esityksiä lisäsäästöistä tälle vaalikaudelle epäuskottaviksi. Simo Alastalo Demokraatti Susanna Luikku Demokraatti

Esiin nousi myös Ruotsissa uutisoitu energiainfraan kohdistuva uhka. STT:n mukaan Ruotsin puolustusvoimien signaalitiedustelu FRA on kehottanut energiasektorin toimijoita maassa valppauteen, ja Ruotsin valmiustason nosto on seuraus Puolan energiasektoriin joulukuussa kohdistetuista kyberhyökkäyksistä.

Mediatietojen mukaan useat viranomaiset Ruotsissa ovat tehostaneet valppauttaan ja valmistautuneet mahdollisiin hyökkäyksiin. FRA:n mukaan Ruotsiin ei kuitenkaan kohdistu akuuttia uhkaa tällä hetkellä.

Orpon mukaan mitään akuuttia uutta tietoa ei ole Suomenkaan energiatilanteesta tullut, mutta hän on pyytänyt alan viranomaisilta lisäselvitystä.

– Viranomaiset seuraavat hyvin tarkkaavaisesti kaikkea energiainfrastruktuuriin liittyvää ja ovat myös operatiivisessa yhteydessä meidän apureihimme.

Energia- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) vahvisti, että selvitystä ja lisätietoa on pyydetty.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN tuoreimmissa laskelmissa valtiontalouden alijäämä on keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuodessa seuraavan hallituksen aloittaessa, eli vuosina 2027-2030.

Eduskunnan niin sanottu velkajarrutyöryhmä kertoi eilen keskiviikkona päässeensä sopuun tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) taas ehti julistamaan, että uusien lukujen valossa ensi kaudelle tarvittavan sopeutuksen eli leikkausten osalta 10 miljardia vaikuttaa olevan ehdoton minimi.

Oppositio – muun muassa demarien talousvaliokunnan jäsen Joona Räsänen – on vaatinut lisätoimia vielä tällä hallituskaudella, jotta seuraavan hallituksen päänsäryksi päätyvä sopeutustarve ei karkaisi käsistä.

Orpo vakuutti toimittajille, että hallitus tekee lisätoimia:

– Ensi vuodellekin on jo miljardiluokan säästöjä, jotka on siis sovittu etukäteen ja pannaan toimeen. Budjettiriiheen mennessä on tarkemmat tiedot, mitä pitää vielä tehdä, jotta pysytään kehyksessä.

ORPO vaati jälleen oppositiolta ja etenkin SDP:ltä omia näkemyksiä siitä, mistä sopeutukset eli leikkaukset tehtäisiin. Hänen mukaansa SDP:n esittämä 1,4 miljardin lisäsäästövaade tälle hallituskaudelle ”ei perustu mihinkään”.

– Se oli valtiovarainministeriön arvio joskus aikoja sitten, että tämä sopeutustarve asettuu jonnekin nollan ja 1,4 miljardin välille. Nyt on selvää, että EU-komissio ei vaadi meiltä lisätoimia tämän EDP-menettelyn takia. Eli sieltä ei tullut lisäpaineita, mutta tuolta väliltä se lopputulema tulee olemaan.

– Mitä SDP:hen tulee, niin minusta on aika selvää, että kun he ovat ihan aidosti vastustaneet lähes jokaista tällä kaudella tehtyä säästöä, niin en pysty ottamaan vakavasti heidän vaadettaan siitä, että pitäisi enemmän säästää. Me on näytetty useaan otteeseen, että kyetään tekemään vaikeitakin ratkaisuja, Orpo kommentoi hieman kiihtyen.

Pääministeri korosti nostavansa hattua kaikille puolueille, paitsi vasemmistoliitolle:

– On hienoa, että velkajarru on tuotu eduskuntaan ja siihen on sitouduttu. Näin tämä pitkäjänteinen työ Suomen velkaantumisen taittamiseksi ja talouden korjaamiseksi jatkuu.

Juttua täydennetty klo 15.51: lisätty mediatiedot Ruotsin tilanteesta.