Kansanedustaja kysyi puolustusmäärärahoista – Ministeri Kaikkonen: ”Jos turvallisuustilanne edelleen kovasti kiristyy, niin tähän keskusteluun on syytä palata”

Kansanedustaja Mika Kari (sd.) kysyi pääministerin turvallisuuspoliittista ilmoitusta seuranneessa keskustelussa tulisiko Puolustusvoimien rahoitusta arvioida Ukrainan tilanteen kärjistymisen myötä uudelleen. Simo Alastalo Demokraatti

– Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on useamman kerran todennut, että Suomea kohtaan ei kohdistu sotilaallista uhkaa mutta varautuminen on kuitenkin viisautta. Puolustuksemme perustuu pitkäjänteiseen oman maan kokonaisvaltaiseen puolustamiseen. On kuitenkin syytä varmasti arvioida onko puolustuksemme taloudelliset resurssit kriisin erityyppisten vaikutusten kattamiseksi kunnossa, Kari aloitti.

Hän nosti esiin Krimin valtauksen aikoihin vuonna 2014 perustetun Ilkka Kanervan (kok.) johtaman ryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida puolustusmäärärahojen riittävyyttä.

– Kysyisin olisiko tänä päivänä syytä perustaa uudelleen vastaavanlainen parlamentaarinen toimielin pohtimaan tätä kysymystä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) totesi Suomen tehneen torjuntahävittäjien uusimiseen liittyvän HX-hankkeen ja Laivue 2020-hankkeen myötä kaksi merkittävää puolustusinvestointia.

– Mutta normaaliin puolustusbudjetin tasoon ei taas vastaavia korotuksia ole tehty. Tiedän hyvin mikä on valtiontalouden tilanne, ja totta kai se pitää suhteuttaa siihen, mutta jos turvallisuustilanne edelleen kovasti kiristyy, niin tähän keskusteluun on syytä palata.

– Toki toivomme, että tilanne ei kiristy mutta eihän tämä tällä hetkellä kovin hyvältä näytä, Kaikkonen totesi.