14.8.2025 07:44 ・ Päivitetty: 14.8.2025 07:44

Kansanedustaja: Suomen on osallistuttava gazalaisten potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen suomalaisissa sairaaloissa

AFP / LEHTIKUVA / -
Äiti on tuonut vauvansa terveystarkastukseen Gazassa toimivaan kansalaisjärjestöön.

Kansanedustaja Elisa Gebhard (sd.) vaatii hallitusta toteuttamaan gazalaisten potilaiden evakuointeja Suomeen hoidettavaksi.

Demokraatti

Demokraatti

– Tein yli vuosi sitten toimenpidealoitteen, jossa ehdotin gazalaisten potilaiden evakuointeja. Kysyin asiasta hallitukselta myös kirjallisella kysymyksellä , Gebhard kertoo tiedotteessa.

Gebhard huomauttaa, että Suomen Kuvalehti on uutisoinut Husin valmiudesta hoitaa Gazasta evakuoitavia potilaita. Kirjallisen kysymyksen vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) vetoaa muun muassa sairaaloiden mahdollisuuksiin ottaa vastaan potilaita.

– Myös Suomen tulee kantaa vastuunsa palestiinalaisten hädästä ja ryhtyä toimiin erityisesti Gazan naisten, lasten ja ikääntyneiden auttamiseksi, Gebhard sanoo.

– Suomen on osallistuttava potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen suomalaisissa sairaaloissa, joissa on korkealaatuista osaamista vakavien vammojen hoidossa ja kuntoutuksessa. Suomella on jo kokemusta ukrainalaisten potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen osallistumisesta, hän huomauttaa.

Gebhard nostaa esiin, että avustusjärjestöjen mukaan esimerkiksi lasten raajojen amputaatiot ovat erittäin yleisiä ja niitä tehdään myös ilman nukutusta.

– Amputaatioiden ja muiden vakavien vammojen, kuten palovammojen, hoitaminen on erittäin haastavaa sotaolosuhteissa, mikä puolestaan johtaa vakaviin tulehduksiin ja komplikaatioihin, hän muistuttaa.

Gebhard muistuttaa, että Suomi osallistuu jo ukrainalaisten potilaiden evakuointiin ja hoitoon.

– EU:n MEDEVAC-järjestelmän avulla Ukrainasta on evakuoitu potilaita hoitoon eri puolille Eurooppaa, ml. Suomeen. Samaa järjestelmää sekä sen myötä saatuja oppeja ja kokemusta voidaan hyödyntää palestiinalaisten, erityisesti lasten, saamisessa Suomeen elintärkeään hoitoon.

