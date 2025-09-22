Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.9.2025 11:53 ・ Päivitetty: 22.9.2025 11:53

Kansanedustaja: Työttömien ja pienituloisten kiusaaminen näyttää olevan hallitukselle itseisarvo

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Minja Koskela eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 4. syyskuuta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi kannanotossaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen tänään eduskunnalle antamia niin sanottuja budjettilakeja.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus esittää muun muassa 74 miljoonan euron leikkausta toimeentulotukeen eli viimesijaiseen sosiaaliturvaan sekä työttömyysturvaan liittyvien sanktioiden ja velvoitteiden kiristämistä.

– Samalla kun asunnottomuus ja ruoka-avun tarve kasvavat, hallitus on päättänyt pudottaa kymmeniä tuhansia suomalaisia köyhyyteen leikkaamalla yhä uudestaan sosiaaliturvaa. Pelkästään toimeentulotuen “kokonaisuudistukseksi” nimetty leikkauslaki pudottaa arviolta yli 28 000 uutta suomalaista köyhyyteen, Koskela sanoo tiedotteessaan.

SOSTEN laskelmien mukaan toimeentulotukiheikennykset lisäisivät pienituloisten määrää yhteensä noin 28 400 henkilöllä, joista lapsia on 8 500.

Koskela muistuttaa kannanotossaan, että lukuisat asiantuntijat ovat huomauttaneet kiristyvien sanktioiden ja leikkauksien kohdistuvan myös ihmisiin, joilla on lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä.

– Työkyvyttömien ihmisten toimeentulon romuttaminen ei saa ketään työllistymään, vaan johtaa yhä kasvavaan eriarvoistumiseen ja pahoinvoinnin lisääntymiseen. Samalla miljonääreille ja suuryrityksille jaetaan kuitenkin valtavia veronalennuksia.

HALLITUS esittää myös työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän eli sanktioiden kiristämistä. Jatkossa ensimmäisestä virheestä ei seuraisi enää huomautusta, vaan välitön karenssi. Lisäksi työttömyysturvan voisi aiempaa helpommin menettää toistaiseksi.

– Työttömyysturvabyrokratian lisääminen ei luo työpaikkoja, mutta työttömien kiusaaminen näyttää olevan oikeistohallitukselle itseisarvo. Käytännössä työttömät ja muut pienituloiset laitetaan maksamaan hinta hallituksen katastrofaalisesti epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta sekä rikkaiden veronalennuksista, Koskela lataa.

