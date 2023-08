Kansanedustaja vaatii huumeiden käyttöhuoneet lakiin – ”Kyse on kirjaimellisesti ihmishengistä”

Onnistuneen päihdepolitiikan suurimpia esteitä ovat ennakkoluuloiset asenteet ja resurssien puute, kansanedustaja Elisa Gebhard katsoo. Hänen mielestään onnistunutta huumepolitiikkaa olisi käyttöhuoneiden salliminen Suomessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Gebhard on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Kansanedustaja muistuttaa tiedotteessa, että käyttöhuoneiden hyödyistä on paljon puoltavaa tutkimustietoa ja onnistuneita käytännön kokemuksia monista Euroopan maista. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) näkee tarpeen valvottujen huumeidenkäyttötilojen laillistamiselle kokeiluluontoisesti, ja pitää niitä yhtenä keinona huumekuolemien vähentämiseksi. Yliannostuskuolemien vähentämisen lisäksi käyttöhuoneissa ihmisiä voidaan testata tartuntatautien varalta sekä tarjota kontakti päihdehoitoon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

– On surkeaa, että hallitusohjelmassa ei ymmärrä tarvetta käyttöhuoneille, vaan huumekuolemien vähentämisestä on vain ympäripyöreitä kirjauksia. Kyse on kirjaimellisesti ihmishengistä. Siksi odotteluun ei olisi enää varaa, vaan THL:n toimenpide-ehdotuksiin huumekuolemien vähentämiseksi olisi syytä tarttua, Gebhard sanoo.

Huumekuolemien määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 27 prosenttia ja Suomessa käytetään enemmän huumeita kuin muissa Pohjoismaissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on listannut 7 suositusta huumekuolemien ehkäisemiseksi. Niistä yksi koskee huumeiden käyttöhuoneita.

”Suomeen tulisi säätää määräaikainen erillislaki, jolla mahdollistetaan valvottujen käyttötilojen kokeilu. Valvotut tilat ovat paikkoja, joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät voivat käyttää niitä turvallisemmin ja hygieenisesti terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttöhuonekokeilusta saataisiin tärkeää tietoa, miten palvelu vaikuttaa myös huumekuolemiin”, THL:n toimenpide-ehdotusten listassa todetaan.

– Viime vaalikaudella sosiaali- ja terveysministeriössä tehtiin selvitys siitä, millaisia lakimuutoksia käyttöhuoneet vaatisivat. Selvitykset luovat hyvän pohjan sille, että lakimuutos tehtäisiin. Olen pettynyt, ettei hallitusohjelmassa ole toimia asian viemiseksi eteenpäin, vaikka ihmisten tilanne on akuutti, Gebhard sanoo.

– Onnistunut huumepolitiikka olisi paitsi inhimillisesti oikein, myös taloudellisesti järkevää, sillä huumeidenkäytöstä johtuvat vakavat terveysvaikutukset ovat kalliita hoitaa.