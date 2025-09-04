Politiikka
4.9.2025 09:45 ・ Päivitetty: 4.9.2025 09:45
Kansanedustaja vertaa hallituksen hanketta Unkariin – ”Ratkaisu saattaa toimia yksipuoluehallituksissa”
Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kritisoi Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnitelmaa keskittää kaikkien ministeriöiden viestintä valtioneuvoston kansliaan.
Kumpula-Natri katsoo tiedotteessaan, ettei suunnitelma palvele demokratian edellyttämää avoimuutta.
Hanke ministeriöiden viestinnän kokoamiseksi pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan asetettiin elokuun lopulla.
– Hallinnon moniäänisyys, avoimuus ja läpinäkyvyys kärsivät huomattavasti, jos valtionhallinnon toimijoilta viedään niille kuuluva oikeus itsenäiseen viestintään, Kumpula-Natri sanoo.
Hanketta on Kumpula-Natrin mukaan leimannut outo kiire ja hiljaisuus.
– Hallitus teki päätöksen viestinnän keskittämisestä jo kesäkuussa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, mutta paradoksaalisesti asiasta ei ole viestitty. Kun kyseessä on juuri viestintää koskeva päätös, on tämä suorastaan merkillistä.
– Demokratian kannalta saattaa olla ongelmallista, että hallitus pyrkii viestinnän keskittämishankkeella rajaamaan ministeriöiden mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua politiikan sisällöistä ja toimintatavoista niin kansalaisyhteiskunnan, median kuin sidosryhmienkin kanssa.
KUMPULA-NATRIN mukaan vastaavia hankkeita on nähty esimerkiksi Unkarissa, mutta Suomen demokraattiselle järjestelmälle ne ovat vieraita.
– Haluaako Orpon hallitus karsia toimijoiden puhevaltaa ja vaientaa hallituksen politiikalle kriittiset äänet myös hallinnon sisällä?
Uudistukseen liittyvät määrärahasiirrot ja henkilöstön siirrot pitäisi valmistella jo vuoden 2026 talousarvioon. Kumpula-Natri pitää hankkeen aikataulua mahdottomana. Mitään virkavalmistelua tai vaikutusarvioita ei hänen mukaansa ole vielä tehty.
Toteutuessaan keskittämishanke on merkittävä poliittisen ja virkavallan siirto ministeriöiltä pääministerin kanslialle.
– Jatkossa yksittäisten ministerien tai ministeriöiden virkajohdon mahdollisuudet vaikuttaa ministeriöiden viestintään olisivat huomattavasti heikommat, kun kaikki viestinnät toimisivat pääministerin alaisuudessa. Ratkaisu saattaa toimia yksipuoluehallituksissa, mutta Suomen monipuoluejärjestelmään tämä on vierasta.
Kumpula-Natri vetoaa hallitukseen, jotta se pysäyttäisi hankkeen vielä, kun on mahdollista.
– Moniääninen ja avoin hallinto ovat demokratian ydintä. Toivottavasti hallitus ymmärtää kääntyä takaisin nämä keskeiset arvot vaarantavalta tieltään.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.