Politiikka

4.9.2025 09:45 ・ Päivitetty: 4.9.2025 09:45

Kansanedustaja vertaa hallituksen hanketta Unkariin – ”Ratkaisu saattaa toimia yksipuoluehallituksissa”

Jukka-Pekka Flander / SDP
Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kritisoi Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnitelmaa keskittää kaikkien ministeriöiden viestintä valtioneuvoston kansliaan.

Demokraatti

Demokraatti

Kumpula-Natri katsoo tiedotteessaan, ettei suunnitelma palvele demokratian edellyttämää avoimuutta.

Hanke ministeriöiden viestinnän kokoamiseksi pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan asetettiin elokuun lopulla.

– Hallinnon moniäänisyys, avoimuus ja läpinäkyvyys kärsivät huomattavasti, jos valtionhallinnon toimijoilta viedään niille kuuluva oikeus itsenäiseen viestintään, Kumpula-Natri sanoo.

Hanketta on Kumpula-Natrin mukaan leimannut outo kiire ja hiljaisuus.

– Hallitus teki päätöksen viestinnän keskittämisestä jo kesäkuussa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, mutta paradoksaalisesti asiasta ei ole viestitty. Kun kyseessä on juuri viestintää koskeva päätös, on tämä suorastaan merkillistä.

– Demokratian kannalta saattaa olla ongelmallista, että hallitus pyrkii viestinnän keskittämishankkeella rajaamaan ministeriöiden mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua politiikan sisällöistä ja toimintatavoista niin kansalaisyhteiskunnan, median kuin sidosryhmienkin kanssa.

KUMPULA-NATRIN mukaan vastaavia hankkeita on nähty esimerkiksi Unkarissa, mutta Suomen demokraattiselle järjestelmälle ne ovat vieraita.

– Haluaako Orpon hallitus karsia toimijoiden puhevaltaa ja vaientaa hallituksen politiikalle kriittiset äänet myös hallinnon sisällä?

Uudistukseen liittyvät määrärahasiirrot ja henkilöstön siirrot pitäisi valmistella jo vuoden 2026 talousarvioon. Kumpula-Natri pitää hankkeen aikataulua mahdottomana. Mitään virkavalmistelua tai vaikutusarvioita ei hänen mukaansa ole vielä tehty.

Toteutuessaan keskittämishanke on merkittävä poliittisen ja virkavallan siirto ministeriöiltä pääministerin kanslialle.

– Jatkossa yksittäisten ministerien tai ministeriöiden virkajohdon mahdollisuudet vaikuttaa ministeriöiden viestintään olisivat huomattavasti heikommat, kun kaikki viestinnät toimisivat pääministerin alaisuudessa. Ratkaisu saattaa toimia yksipuoluehallituksissa, mutta Suomen monipuoluejärjestelmään tämä on vierasta.

Kumpula-Natri vetoaa hallitukseen, jotta se pysäyttäisi hankkeen vielä, kun on mahdollista.

– Moniääninen ja avoin hallinto ovat demokratian ydintä. Toivottavasti hallitus ymmärtää kääntyä takaisin nämä keskeiset arvot vaarantavalta tieltään.

