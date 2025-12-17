Kansanedustajat: Hallitus on romuttanut myös asuntotuotannon ja -kaupan

Demariedustajien Pia Viitasen ja Suna Kymäläisen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen asuntopoliittiset päätökset ovat jatkumoa sille epäonnistuneelle talouspolitiikalle, jolla hallitus on romuttanut ihmisten luottamuksen. Demokraatti Demokraatti

Asuntopolitiikkaan on palautettava pitkäjänteisyys ja kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuus turvattava, vaativat Viitanen ja Kymäläinen kannanotossaan.

– Hallitus päätti lakkauttaa asuntorahaston ilman, että se lainkaan pohti kohtuuhintaisen asumisen jatkoa. Hallitus ei ole yrittänytkään löytää budjetin ulkopuolisen rahastomallin haasteisiin muuta ratkaisua, vaan se päätti tulouttaa rahaston 2,3 miljardin varat budjettiin muiden menojen katteeksi.

– Näin hallitus on päättänyt siivota kohtuuhintaisella asuntotuotannolla epäonnistuneen talouspolitiikkansa jälkiä, vaikka miljardien siirtely taskusta toiseen ei paranna valtion taloudellista asemaa. Surullisinta on, että tästä kirjanpidollisesta kikkailusta kärsivät ennen kaikkea kohtuuhintaista asumista tarvitsevat, kommentoi Viitanen.

Kymäläisen mukaan ilman valtion sitoutumista kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon asuinalueiden eriytyminen vahvistuu, kaupunkiseutujen elinvoima heikkenee ja matalapalkka-aloilla työskentelevien asuminen vaikeutuu, vaikka monet yhteiskunnan perustoiminnot pysyvät käynnissä heidän työpanoksensa turvin.

– Jos kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarjolla, on riskinä hallituksen saksiman sosiaaliturvan kysynnän lisääntyminen. Olemme valitettavasti jo nähneet tilanteita, joissa pienituloiset työssäkäyvät eivät voi asua kohtuullisen matkan päässä työpaikastaan ja ovat ajautuneet jopa asunnottomiksi.

– Hallituksen toimillaan rikkomaa luottamusta ei korjata hetkessä, mutta SDP rohkaisisi ensiasunnon ostajia asuntokaupoille tarjoamalla määräaikaista asuntolainan korkovähennysoikeutta sekä määräaikaista vapautusta varainsiirtoverosta, jonka nykyhallitus heiltä poisti. Asuntokaupan vilkastuminen näkyisi toivottavasti myös rakennusalalla, mutta antaisimme alalle vauhtia korjausrakentamisen paketilla, jolla saataisiin rakentajille heti töitä, Kymäläinen jatkaa. Lisää aiheesta Demariedustaja: Asuntorahaston lakkauttaminen heikentää entisestään kasvumahdollisuuksia

VIITANEN kertaa, että SDP tuplaisi hallituksen 15 miljoonaan leikkaaman erityisryhmien investointiavustuksen, koska asuminen on perusoikeus, ei markkinahyödyke.

– Hallituksen leikkausten seurauksena investointiavustusta ei riitä enää lainkaan ikääntyvien ihmisten asuntojen rakentamiseen, vaikka samaan aikaan tarve kasvaa. SDP panostaisi myös asumisen ongelmia ennaltaehkäiseviin toimiin. Vahvistaisimme asunnottomuutta ehkäisevää asumisneuvontaa, jolle on suurta kysyntää häätöjen lisäännyttyä, hän sanoo.

– Jatkaisimme edelliskauden lähiöohjelmaa, jolla ehkäistään asuinalueiden eriytymistä ja parannetaan asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Tukisimme myös ihmisten kotien korjaamista määräaikaisella korjausavustuksella, joka samalla kuroo umpeen korjausvelkaa ja vauhdittaa rakennusalaa edelleen vaikeassa suhdannetilanteessa.