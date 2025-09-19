Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.9.2025 11:09 ・ Päivitetty: 19.9.2025 11:23

Kansanedustajat: Millä taataan, että Postin jakelu, kriisivalmius ja työntekijöiden asema eivät heikkene?

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Lakisääteisen postipalvelujen yleispalveluvelvoitteen mukaan jokaisen on saatava kirjeet ja postipaketit asuinpaikasta riippumatta.

Kansanedustajat Jouni Ovaska (kesk.), Tuomas Kettunen (kesk.) ja Timo Furuholm (vas.) kritisoivat Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimintaa Postin viemisessä pörssiin. Edustajat epäilevät, että sijoittajien etu ajaa jatkossa sekä Postin asiakkaiden että työntekijöiden edelle.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) mukaan omistajaohjausosaston selvityksessä esitetyt tavoitteet ovat hyväksyttäviä, mutta epäselväksi jää liian moni asia.

– Postin osakkeiden myynnin lopputulos ei saa olla ”halpa postimyynti”. Nyt pitää onnistua paljon paremmin kuin suomalaisten sähköverkkojen myynnissä sijoittajille, Ovaska sanoo tiedotteessaan.

Ovaska muistuttaa, että Posti on yhä tärkeä osa suomalaista perusinfrastruktuuria, ja se vastaa muun muassa postipalvelujen yleispalveluvelvoitteesta. Tämä tarkoittaa, että jokainen saa kirjeet ja postipaketit asuinpaikasta riippumatta.

– Vaikka luvataan, että listautumisella ei olisi vaikutusta erityislailla turvattuun Postin yleisjakeluvelvoitteeseen tai määräaikaiseen sanomalehtijakelun valtionavustukseen, niin millä hallitus aikoo sen varmistaa? Kaupallisesti kannattamaton liiketoiminta ei ole sijoittajien mieleen.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja Timo Furuholm muistuttaa kannanotossaan, että listautumisen jälkeen Postin tärkein tehtävä olisi palvella sijoittajien etua.

– Kansalaisten postipalveluiden järjestäminen ja postinkulku kriisitilanteissa saattaisivat jäädä toissijaisiksi asioiksi. Postin työntekijöiden tulevaisuus olisi epävarma, Furuholm sanoo kannanotossaan.

Myös kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) kritisoi Postin viemistä pörssiin ja epäilee sillä olevan negatiivisia vaikutuksia jakeluvelvoitteeseen.

– Kirjepostin jakeluvelvoitteen keventäminen nousee varmasti esiin ennemmin tai myöhemmin, vaikka hallitus nyt lupaisi kauniisti, ettei muutoksia tule, Kettunen ennustaa tiedotteessaan.

– Hallituksen ja erityisesti kokoomuksen tahtotilana on tietenkin yksityistää kaikki mahdollinen. Aiemmin oli kova yritys yksityistää suomalaisten vedet ja kun se ei onnistunut, katseet ovat siirtyneet suomalaisten Postiin. Tässä ideologisen ja vimmaisen yksityistämisen keskellä toivoisin malttia, Kettunen kommentoi.

Kettusen ja Ovaskan mukaan olisi laaja-alaisen keskustelun paikka, onko valtion tuottavaa omaisuutta järkevää myydä esimerkiksi Turun tunnin junan kaltaisten hankkeiden rahoittamiseksi tai valtion rahapulan tilkkeeksi.

