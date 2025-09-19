Postia ei aiota pilkkoa – Valtio jäämässä enemmistöomistajaksi

Postia ei aiota pilkkoa suunnitellun pörssilistautumisen yhteydessä. Ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta kertoo STT:lle, että listaushanke koskee Postia kokonaisuudessaan.

Strandberg sanoi tänään Postin tiedotustilaisuudessa, ettei suunniteltu listaaminen pörssiin muuta valtion strategista omistusintressiä Postiin. Valtio on jäämässä Postin pitkäaikaiseksi enemmistöomistajaksi.

Strategisen intressin yhtiön toiminta on kriittistä yhteiskunnan toiminnan kannalta.

VNK:N Strandberg ei kommentoi STT:lle sitä, kuinka paljon valtio odottaa saavansa myynnistä rahaa.

- Tässä kohtaa annin suunnittelua emme kommentoi annin määriä emmekä rakennetta, Strandberg sanoo.

STT kysyi, mihin annista saatava raha kohdennettaisiin.

- Tämä ei ole suoraan kohdennettavissa. Osana hallitusohjelmaa on tämä investointiohjelma ja omistajaohjauksen rahoitusosuus siitä on kolme miljardia euroa.