Politiikka

19.9.2025 09:38 ・ Päivitetty: 19.9.2025 09:38

Postia ei aiota pilkkoa – Valtio jäämässä enemmistöomistajaksi

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Postin johdon mukaan "visiomme on olla kansainvälinen, yhä kannattavampi jakelu- ja logistiikkayhtiö".

Postia ei aiota pilkkoa suunnitellun pörssilistautumisen yhteydessä. Ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta kertoo STT:lle, että listaushanke koskee Postia kokonaisuudessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Strandberg sanoi tänään Postin tiedotustilaisuudessa, ettei suunniteltu listaaminen pörssiin muuta valtion strategista omistusintressiä Postiin. Valtio on jäämässä Postin pitkäaikaiseksi enemmistöomistajaksi.

Strategisen intressin yhtiön toiminta on kriittistä yhteiskunnan toiminnan kannalta.

VNK:N Strandberg ei kommentoi STT:lle sitä, kuinka paljon valtio odottaa saavansa myynnistä rahaa.

-  Tässä kohtaa annin suunnittelua emme kommentoi annin määriä emmekä rakennetta, Strandberg sanoo.

STT kysyi, mihin annista saatava raha kohdennettaisiin.

-  Tämä ei ole suoraan kohdennettavissa. Osana hallitusohjelmaa on tämä investointiohjelma ja omistajaohjauksen rahoitusosuus siitä on kolme miljardia euroa.

Strandbergin mukaan Postin suunniteltu listautuminen ja tammikuussa maksama 150 miljoonan euron lisäosinko ovat osa hallitusohjelman mukaisen investointiohjelman rahoitusjärjestelyjä. Hän sanoo, ettei voi kommentoida annin tarkkoja aikatauluja.

Valtion näkökulmasta suunnitellun annin tavoitteena on laajentaa omistuspohjaa ja sitä myöten mahdollistaa postin kasvu ja kehityksen jatkuminen.

-  Samalla uskotaan, että pystymme näin vahvistamaan Postin ja sen brändin tunnettuutta sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa, Strandberg sanoo.

Tiedotteen mukaan listautumisella ei olisi vaikutusta erityislailla turvattuun Postin yleisjakeluvelvoitteeseen tai määräaikaiseen sanomalehtijakelun valtionavustukseen.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi viime viikolla pitävänsä huolestuttavana sitä, että valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin tänä vuonna. Hän sanoi, ettei ajatus kuulosta mahdolliselta tai minkään edun mukaiselta.

Uutistoimisto Bloomberg uutisoi viestipalvelu X:ssä, että silloisten tietojen mukaan myynti toisi valtion kassaan 100-150 miljoonaa euroa, jolloin Postin markkina-arvo olisi noin 300-400 miljoonaa euroa.

Mäkelä sanoi STT:lle viime viikolla, että postinjakelu on asia, joka täytyy hoitaa koko maassa.

-  Ei voi ajatella, että markkina avataan kerman kuorimiselle kannattavista toiminnoista ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa yleispalveluvelvoite toteutetaan verovaroin.

Tänään Mäkelä kommentoi STT:lle, ettei hänellä ole lisättävää aiheeseen. Hänen mukaansa Postin yleispalveluvelvoitteesta on huolehdittava joka tapauksessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi perjantaina, että Postin pörssilistaamisesta ei ollut keskusteltu hallituksessa.

POSTIN toimitusjohtajan Antti Jääskeläisen mukaan Postilla on useita vahvuuksia ja kilpailuetuja, joiden varaan se rakentaa tulevaisuuttaan.

-  Jakeluverkostomme on kattava, kilpailuasemamme vahva ja brändimme tunnettu, Jääskeläinen sanoo Postin tiedotteessa.

-  Visiomme on olla kansainvälinen, yhä kannattavampi jakelu- ja logistiikkayhtiö. Toteutuessaan listautuminen auttaisi meitä tällä matkalla.

Posti pyrkii luomaan kasvua varastointi- ja logistiikkapalveluissa, verkkokauppa- ja jakelupalveluissa sekä digitaalisissa palveluissa. Se voi myös harkita yritysostoja.

