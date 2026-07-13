Kansanedustajat vaativat Orpoa esiin: ”Vaikenee kuin sfinksi laiturinnokassa”

Vihreiden ja keskustan eduskuntaryhmien johto vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok.) esiin ja kantamaan vastuunsa Garden Helsinki -hallihankkeen rahoituksen epäselvyyksistä. Demokraatti Demokraatti

Vihreiden ryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen jakaa kannanotossaan Jan Vapaavuoren toimintatapoihin kohdistetun arvostelun Garden Helsinki -hankkeen edistämisessä, mutta muistuttaa, että vastuun rahoituksen myöntämisestä kantavat kokoomuslaiset ministerit.

– Vapaavuoren toimintaa voi moittia hyvästä syystä. Hallihankkeelle jättipotin veronmaksajien rahaa junailivat ja runttasivat silti kokoomuslaiset ministerit. Ei tyhmä ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa, Tynkkynen kommentoi tiedotteessaan.

Kannanotossa muistutetaan, että Garden Helsinki -hankkeen rahoituksen taustalla näyttää olevan kokoomuslaisista koostuva tiivis verkosto.

– Vaikuttaa siltä, että kokoomus yrittää irtaantua kiusallisesta kohusta osoittamalla syntipukiksi Vapaavuoren, vaikka kokoomuslaisten sormenjäljet ovat joka puolella hanketta, Tynkkynen sanoo.

Hän kummeksuu erityisesti pääministerin vaikenemista kohun keskellä.

MYÖS KESKUSTAN eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Eerikki Viljasen mukaan Garden Helsinki -sotku käy ”alati hähmäisemmäksi”.

– Pääministeri Orpoa ei kuitenkaan näy mailla eikä halmeilla. Kokoomuslaiset sovittavat Vapaavuorelle konnan vormua, ja perussuomalaiset ja muut hallituspuolueet yrittävät lusikoida soppaa Orpon ja kokoomuksen suuhun, Viljanen kommentoi tiedotteessaan.

– Tosiasia kuitenkin on, että sotku on hallituksen sotku. Orpo ja kokoomus kantavat päävastuun, mutta päätös rahanjaosta osana julkisen talouden suunnitelmaa on hallituksen yhteinen.

Viljasen mukaan kysymyksiä ilmaantuu koko ajan lisää.

– Keskusta odottaa vastauksia pääministeriltä itsensä, kokoomuksen ja hallituksen puolesta tämän viikon aikana. Kuurupiiloa ei ole varaa enää jatkaa.