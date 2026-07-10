Purra: Puhemies ratkaisee, keskeytetäänkö eduskunnan kesätauko hallihankkeen epäselvyyksien vuoksi

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan on eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki -kohun vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta (kok.) ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki -areenahankkeen valtiontukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa.

- Se, kutsutaanko eduskunta koolle, on puhemiehen asia. Itselläni ei ole siihen mitään kantaa, Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Purra sanoi myös, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki -kohun seurauksena.

BRYSSELISSÄ pidetyssä kokouksessa EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston puheenjohtajakautensa aloittanut Irlanti esitteli työohjelmansa ja painopisteet talous- ja rahoitusasioissa. Irlanti painottaa unionin kilpailukykyä, resilienssiä ja julkisen talouden kestävyyttä sekä neuvoston valmiutta reagoida talouden kansainvälisiin kehityskulkuihin.

Purran mukaan opposition esittämät vaatimukset eduskunnan koollekutsumisesta kesken kesätauon ”näyttävät toistuvan joka kesä”.

Hän myönsi, että myös perussuomalaiset vaativat aikoinaan oppositiossa eduskuntaa koolle kesken kesätauon Uniper-energiayhtiöön liittyneiden epäselvyyksien takia.

PURRALTA kysyttiin myös, miten Garden Helsinki -hankkeen rahoituksen käy valtiovarainministerin budjettiehdotuksessa, joka on määrä julkistaa ensi kuussa.

- En pysty siihen vielä vastaamaan. Aion perehtyä asiaan tarkasti. Tietenkin kuuntelen virkamiehiä etenkin omassa ministeriössäni, Purra sanoi.

Purra sanoi käyttävänsä asiassa ”kokonaisharkintaa”.

- Ei tähän montaa viikkoa enää ole, niin sitten olemme tässäkin asiassa taas viisaampia.

Juttua täydennetty Purran kommenteilla klo 16.17 ja klo 16.34.