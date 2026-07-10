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Politiikka

10.7.2026 13:08 ・ Päivitetty: 10.7.2026 13:34

Purra: Puhemies ratkaisee, keskeytetäänkö eduskunnan kesätauko hallihankkeen epäselvyyksien vuoksi

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Riikka Purra (ps.) kommentoi tiedotustilaisuudessa, että ei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan on eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki -kohun vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta (kok.) ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki -areenahankkeen valtiontukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa.

- Se, kutsutaanko eduskunta koolle, on puhemiehen asia. Itselläni ei ole siihen mitään kantaa, Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Purra sanoi myös, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki -kohun seurauksena.

BRYSSELISSÄ pidetyssä kokouksessa EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston puheenjohtajakautensa aloittanut Irlanti esitteli työohjelmansa ja painopisteet talous- ja rahoitusasioissa. Irlanti painottaa unionin kilpailukykyä, resilienssiä ja julkisen talouden kestävyyttä sekä neuvoston valmiutta reagoida talouden kansainvälisiin kehityskulkuihin.

EU-aiheiden sijaan lähes kaikki tiedotustilaisuudessa esitetyt kysymykset koskivat kuitenkin Garden Helsinki -tapausta.

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Purran mukaan opposition esittämät vaatimukset eduskunnan koollekutsumisesta kesken kesätauon ”näyttävät toistuvan joka kesä”.

Hän myönsi, että myös perussuomalaiset vaativat aikoinaan oppositiossa eduskuntaa koolle kesken kesätauon Uniper-energiayhtiöön liittyneiden epäselvyyksien takia.

PURRALTA kysyttiin myös, miten Garden Helsinki -hankkeen rahoituksen käy valtiovarainministerin budjettiehdotuksessa, joka on määrä julkistaa ensi kuussa.

- En pysty siihen vielä vastaamaan. Aion perehtyä asiaan tarkasti. Tietenkin kuuntelen virkamiehiä etenkin omassa ministeriössäni, Purra sanoi.

Purra sanoi käyttävänsä asiassa ”kokonaisharkintaa”.

- Ei tähän montaa viikkoa enää ole, niin sitten olemme tässäkin asiassa taas viisaampia.

Juttua täydennetty Purran kommenteilla klo 16.17 ja klo 16.34.

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