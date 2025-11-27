Työmarkkinat
27.11.2025 10:09 ・ Päivitetty: 27.11.2025 10:09
Katarina Murto jatkaa Jukon puheenjohtajana
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Katarina Murto jatkaa järjestön hallituksen puheenjohtajana.
Opetusalan ammattijärjestöä OAJ:tä luotsaava Murto valittiin 35 akavalaisen julkisalan ammattiliiton virka- ja työehtosopimuksista neuvottelevan Jukon puheenjohtajaksi liittokokouksessa Helsingissä torstaina. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.
Työmarkkinatilannetta Murto luonnehtii edelleen jähmeäksi. Liki 200 000:ta palkansaajaa edustavan Jukon puheenjohtaja katsoo, että kevään sopimuskierros ja lakot osoittivat tarpeen muuttaa sekä lainsäädäntöä että sovittelijainstituutiota.
– Viimeistään seuraavalla hallituskaudella työriitalakia ja valtakunnansovittelijan toimivaltaa on muutettava niin, että esimerkiksi palkkatasa-arvon ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi sallitaan valtakunnansovittelijalle poikkeaminen yleisestä linjasta, Murto sanoo tiedotteessa.
– Valtakunnansovittelijan toimistoon tulisi perustaa talousosasto tuottamaan ajantasaista tietoa muun muassa ansiokehityksestä eri sektoreilla. Tämä hyödyttäisi kaikkia neuvotteluosapuolia. Myös vaihtoehtoista mallia ratkoa jumiutuvia sopimusneuvotteluja on pohdittava.
JULKISELLE sektorille kannattaisi Murron mielestä miettiä yhtenä vaihtoehtona myös ansiokehitystakuuta varmistamaan, että yhteiskunnan palveluja ja rakenteita ylläpitävien palkansaajien ansiot eivät jää jälkeen vientialoista.
Hallituksen vientimallilaki näkyi keväällä neuvottelupöydissä. Valtion neuvotteluissa vasta lakkojen myötä saatiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, Murto muistuttaa.
– Julkisalojen korkeakoulutetuilla on järjestövalmius myös jatkossa, mutta ensisijainen ja tärkeä tavoitteemme on saavuttaa sopimukset jatkossakin neuvottelemalla, puheenjohtaja Katarina Murto painottaa.
Murto nosti esiin liittokokouspuheessaan, että julkisen sektorin palkansaajia on syyllistetty perusteettomasti yt-neuvotteluista ja irtisanomisista.
– Poliittisten päättäjien on kannettava vastuunsa. Jo sote-uudistusta tehtäessä tiedossa oli sen aiheuttama lain edellyttämä palkkojen harmonisointi sekä uudistuksen ja TE-palvelujen siirron taloudelliset seuraukset kunnille.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.