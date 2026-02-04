Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

4.2.2026 15:57 ・ Päivitetty: 4.2.2026 16:26

Kauppasopimuksen työstöä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä jatketaan

iStock

Euroopan parlamentti aikoo jatkaa työtä kauppasopimuksen tekemiseksi Yhdysvaltojen kanssa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange kertoo lausunnossa, että valiokunnan jäsenet ovat sitoutuneita työskentelemään asian eteen, kunhan Yhdysvallat kunnioittaa EU:n jäsenvaltioiden alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia.

Parlamentti jäädytti sopimuksen tammikuussa Yhdysvaltojen Grönlanti-uhkailujen vuoksi.

Lange sanoo Politicolle, että valiokunta aikoo äänestää asiasta noin kolmen viikon päästä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola ovat toivoneet sopimuksen eteenpäin viemistä. Osa parlamentin ryhmistä suhtautuu asiaan kuitenkin nihkeästi.

Uutista täydennetty klo 18.26 viimeisellä kappaleella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
4.2.2026
”Enää ei voida puhua läntisestä arvoyhteisöstä” – Näin Johannes Koskinen purkaa Stubbin puhetta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU