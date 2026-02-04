Ulkomaat
4.2.2026 15:57 ・ Päivitetty: 4.2.2026 16:26
Kauppasopimuksen työstöä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä jatketaan
Euroopan parlamentti aikoo jatkaa työtä kauppasopimuksen tekemiseksi Yhdysvaltojen kanssa.
Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange kertoo lausunnossa, että valiokunnan jäsenet ovat sitoutuneita työskentelemään asian eteen, kunhan Yhdysvallat kunnioittaa EU:n jäsenvaltioiden alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia.
Parlamentti jäädytti sopimuksen tammikuussa Yhdysvaltojen Grönlanti-uhkailujen vuoksi.
Lange sanoo Politicolle, että valiokunta aikoo äänestää asiasta noin kolmen viikon päästä.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola ovat toivoneet sopimuksen eteenpäin viemistä. Osa parlamentin ryhmistä suhtautuu asiaan kuitenkin nihkeästi.
Uutista täydennetty klo 18.26 viimeisellä kappaleella.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.