Kaupunginjohtaja: Mikkeli on valmis satsaamaan Naton tarvitsemiin palveluihin

Alaesikunta tulee Suomen Maavoimien esikunnan yhteyteen Karkialammen sotilasalueelle.

Kinnusen mukaan Mikkelistä tulee alaesikunnan myötä kansainvälisempi ja elinvoimaisempi kaupunki, mikä vaikuttaa Mikkelin seudun lisäksi myös koko Itä-Suomen kehittymiseen ja turvallisuuspoliittiseen asemaan.

- Alaesikunnan perustaminen Mikkeliin tuo jatkuvuutta yhteistyölle, jota Mikkelin kaupunki ja alueen viranomaiset ovat tehneet Puolustusvoimien kanssa. Suomen Maavoimien esikunta on jo vuosia ollut alueellamme tärkeä työllistäjä, vaikka sen toiminta ei arjessa paikallisille ihmisille välttämättä näykään, hän toteaa kaupungin tiedotteessa.

Naton ja Puolustusvoimien päätös on Kinnusen mukaan strateginen ja puolustuspoliittinen, mutta kaupungille, infrastruktuurille ja elinkeinoelämälle ratkaisu on suureksi eduksi aluekehityksen kannalta.

MIKKELI on valmis panostamaan palveluihin, joita alaesikunta ja siellä työskentelevä henkilöstö sekä kumppanit ja sidosryhmät tarvitsevat, kaupunginjohtaja vakuuttaa.

- Kaupunki kuuntelee tarkasti sekä Naton että Puolustusvoimien toiveita, liittyivätpä ne infrastruktuuriin, liikenteeseen, englanninkieliseen palveluun, koulutukseen, kaavoitukseen tai mihin tahansa asiaan, johon me kaupunkina voimme vaikuttaa.

Alaesikunnan sijoittuminen Mikkeliin vahvistaa hänen mukaansa myös merkittävästi kaupungin tulevaisuuden suuntaa: “Kansainvälistymme jatkuvasti ja pohdimme ratkaisuja, jotka auttavat tänne muuttavia kotoutumaan.”

KINNUNEN arvioi, että sijoituspäätös vahvistaa Mikkelin roolia sotilaskaupunkina. Hän uskoo, että Mikkelin alueelliset vahvuudet ratkaisivat valinnan.

- Mikkelin sijainti on erityisen hyvä, koska pääkaupunkiseutu on sekä maanteitse että junalla vain parin tunnin päässä. Lisäksi meillä on toimiva lentokenttä. Suurimpana vahvuutena on luonnollisesti Suomen Maavoimien esikunnan toiminta Karkialammella.

Hän huomauttaa, että melko lähellä Mikkeliä Kymenlaakson puolella ovat myös merkittävät Karjalan prikaatin ja Utin varuskunnat.

– Eikä Mikkelin monipuolinen ja kunniakas sotilashistoria ainakaan ole vähentänyt merkitystämme ja mainekuvaamme, kun päätös Naton maavoimien alaesikunnan sijoittumisesta on nyt tehty.