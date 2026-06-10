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Kotimaa

10.6.2026 04:00 ・ Päivitetty: 9.6.2026 12:14

Kela: Etuusmenot kasvavat – Työttömyysmenot lisääntyneet puolella miljardilla parissa vuodessa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Suomen työttömyysaste on kasvanut vuodesta 2022 alkaen ja on nyt Euroopan korkein.

Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon.

Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on 322 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuudet ovat kasvaneet lähes puolella miljardilla eurolla vuodesta 2024.

Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin.

Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän edelleen 1,05 miljardiin euroon, mikä on 178 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna.

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