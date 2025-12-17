Kela: Työttömien osa-aikatulot romahtivat suojaosan poiston jälkeen – Moni lopetti työnteon kannattamattomana

Työttömien osa-aikatulot ovat pienentyneet sen jälkeen, kun työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosat poistettiin huhtikuussa 2024. Asiasta kertoo Kela. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin työtön sai ansaita 300 euroa ilman, että etuudet pienenivät. Nyt etuudet pienenevät jo ensimmäisestä ansiotuloeurosta, ja 300 euron ansiotuloista käteen jää 150 euroa.

Suojaosan poistamisen jälkeen viime vuoden touko-joulukuussa Kelan työttömyysetuuksia saaneiden työtuloissa korostuivat huomattavasti aiempaa enemmän pienet, alle 300 euron tulot.

- Pienten työtulojen yleistyminen saattaa kertoa siitä, että perusturvan saajat ovat valinneet työskennellä vähemmän. Toisaalta voi myös olla, että tarjolla on ollut vähemmän tai heikommin palkattuja työtilaisuuksia, sanoo Kelan erikoistutkija Laura Peutere tiedotteessa.

KELAN mukaan perusturvaa ja työtuloja edellisellä vuosineljänneksellä saaneista 17 prosenttia lopetti työskentelyn vuoden 2024 jälkipuoliskolla. Kasvu vastaa vuosineljännestasolla noin 800-1 000 työskentelyn lopettavaa ihmistä enemmän kuin aiemmin.

Työskentelyn lopettaneiden kuukausiansio oli keskimäärin noin 500-600 euroa ja työskentelyä jatkaneiden noin 900-1000 euroa.

Kelan mukaan vielä ei ole tutkimustietoa siitä, kuinka paljon uudistus on lisännyt kokoaikatyöhön siirtymistä.