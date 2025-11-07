Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.11.2025 10:09 ・ Päivitetty: 7.11.2025 10:09

Demariedustaja: Suojaosat palautettava ja työnteosta rankaiseminen lopetettava

Jani Laukkanen/Demokraatti
Lauri Lyly muistuttaa kannanotossaan, että osa-aikatyöstä on helpompi työllistyä eteenpäin kuin työttömyydestä.

SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää tärkeänä eduskuntaan tullutta kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan suojaosan palauttamista työttömyyspäivärahaan ja asumistukeen.

Demokraatti

Lyly muistuttaa kannanotossan, että suojaosan poistaminen on tehnyt osa-aikatyöstä ja keikkatyöstä kannattamatonta. Poistaminen on ajanut monet työttömät ja pienituloiset entistä tiukempaan taloudelliseen tilanteeseen.

– Työn vastaanottamisen täytyy aina olla kannattavaa. Petteri Orpon (kok.) hallituksen poistama suojaosa on aiheuttanut sen, että monella työnteko ei tuo euroakaan lisää käteen – päinvastoin. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä taloudellisesti järkevää, Lyly sanoo tiedotteessaan.

– Olemme SDP:ssä johdonmukaisesti esittäneet suojaosien palauttamista. Suojaosa tukee työnteon kannustimia ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokainen tehty työtunti on myös hyvä kansantaloudelle.

TYÖTTÖMYYSTURVAN suojaosan poistaminen ei ole lisännyt kokoaikatyöllistymistä, mutta on vähentänyt osa-aikatyön tekemistä ja lisännyt toimeentulotuen tarvetta. Kannanotossa muistutetaan, että kaikilla ei ole myöskään mahdollisuutta tehdä kokoaikaista työtä, esimerkiksi osatyökyvyttömyyden johdosta.

– Hallituksen politiikka ei ole lisännyt työllisyyttä, se on tuonut epävarmuutta. Työttömien määrä kasvaa ja toimeentulotuen tarve lisääntyy. Samalla ihmisiltä viedään mahdollisuus ottaa vastaan osa-aikatyötä ilman pelkoa etuuksien menettämisestä, Lyly sanoo.

– Jokainen tehty työtunti lisää työntekijän osaamista ja madaltaa kynnystä päästä kokoaikaiseen työhön. Osa-aikatyöstä on helpompi työllistyä eteenpäin kuin työttömyydestä.

Lyly kertaa, että hallitus on leikannut rajusti myös asumistuesta ja poistanut ansiotulovähennyksen. Tämä on heikentänyt lähes 400 000 kotitalouden toimeentuloa ja lisännyt erityisesti lapsiperheiden ja pienituloisten ahdinkoa.

– Asumistuen suojaosan poisto rankaisee niitä, jotka yrittävät pysyä työelämässä etenkin suurten asumiskustannusten kaupungeissa. Ei voi olla niin, että pienetkin lisätulot pudottavat asumistukea heti. Suojaosa asumistukeen on palautettava, jotta työnteko on aidosti kannattavaa.

