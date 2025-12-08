Politiikka
8.12.2025 11:12 ・ Päivitetty: 8.12.2025 11:27
Kelan Lehtonen alkuvuoteen saakka sairauslomalla
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on alkuvuoteen saakka sairauslomalla. Lehtosta sijaistaa pääjohtajana Kari-Pekka Mäkilohiluoma.
Lehtosen sairausloman kestosta kertoi maanantaina Kelan hallituksen kokouksen päätteeksi hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.
Kiukas totesi kertoneensa loppuviikosta Lehtosen perheen luvalla julkisuuteen tiedon, jonka mukaan Lehtonen on parhaillaan hoidettavana sairaalassa Brysselissä.
Kelan hallitus ei kommentoi tarkemmin Lehtosen terveystietoja.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.