Politiikka

8.12.2025 11:12 ・ Päivitetty: 8.12.2025 11:27

Kelan Lehtonen alkuvuoteen saakka sairauslomalla

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas vastasi median kysymyksiin Kelan pääjohtaja Lasse Lehtoseen liittyvästä ajankohtaisesta tilanteesta hallituksen kokouksen jälkeen Kelan pääkonttorilla Helsingissä 8. joulukuuta.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on alkuvuoteen saakka sairauslomalla. Lehtosta sijaistaa pääjohtajana Kari-Pekka Mäkilohiluoma.

Demokraatti

Demokraatti

Lehtosen sairausloman kestosta kertoi maanantaina Kelan hallituksen kokouksen päätteeksi hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Kiukas totesi kertoneensa loppuviikosta Lehtosen perheen luvalla julkisuuteen tiedon, jonka mukaan Lehtonen on parhaillaan hoidettavana sairaalassa Brysselissä.

Kelan hallitus ei kommentoi tarkemmin Lehtosen terveystietoja.

