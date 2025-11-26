Kepu-tallista kajahtaa: Holkeri, Katainen, Orpo – ”Päin seinää”

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen antaa palaa aamuseitsemältä julkaistussa tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

Maan hallituksen, sen pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) toimet saavat niin sanotun täyslaidallisen.

Honkosen tiedotteessa Orpoa löylytetään olan takaa.

– Päättyvän vuoden hätkähdyttävin piirre suomalaisessa politiikassa on ollut maan tärkeimmän vallankäyttäjän – pääministerin – junttaantuminen omaan todellisuuteensa.

– Toimintakykyä hallituksella on enää pääministerin pään sisällä.

Eduskunta pääsee keskiviikkona iltapäivällä keskustelemaan opposition vaihtoehtobudjeteista, ja Honkosella on hallituksen rahankäyttömalleista paljonkin mielipiteitä.

– Maa pettää pääministerin alta. Kaikki se, jonka varaan Orpo hallituksensa rakensi, on luhistunut tai luhistumassa. Suomi menee Kokoomuksen johdolla jälleen päin seinää. Niin kävi Holkerin aikana, niin kävi Kataisen aikana ja niin käy Orpon johdolla.

– Orpo jää historiaan yhtenä Suomen heikoimmista pääministereistä. Todellisuudesta vieraantumisessa hän kuitenkin vie ykkössijan.

Ilman piikittelyä ei pääse myöskään rahaministeri Purra.

– Purra jää historiaan yhtenä taloutta huonoiten hoitaneista valtiovarainministereistä. Tosiasioista ei pääse yli eikä ympäri.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra reagoi Honkosen ränttäykseen moittien sitä suhteettomaksi. Kopra pitää ulostuloa edellisen hallituskauden tuhlailujen ja keskustan ”omien punamultasyntien” pesemisenä.

– Keskusta ajoi valtiovarainministeripuolueena ja vihervasemmiston apukuskina kohti EU:n tarkkailuluokkaa laput silmillä, ja sivuutti kaikki kokoomuksen ja useiden asiantuntijoiden varoitukset, Kopra vastaa tiedotteessaan samassa tyylilajissa.