Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.11.2025 06:30 ・ Päivitetty: 26.11.2025 09:46

Kepu-tallista kajahtaa: Holkeri, Katainen, Orpo – ”Päin seinää”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen antaa palaa aamuseitsemältä julkaistussa tiedotteessaan.

Demokraatti

Demokraatti

Maan hallituksen, sen pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) toimet saavat niin sanotun täyslaidallisen.

Honkosen tiedotteessa Orpoa löylytetään olan takaa.

– Päättyvän vuoden hätkähdyttävin piirre suomalaisessa politiikassa on ollut maan tärkeimmän vallankäyttäjän – pääministerin – junttaantuminen omaan todellisuuteensa.

– Toimintakykyä hallituksella on enää pääministerin pään sisällä.

Eduskunta pääsee keskiviikkona iltapäivällä keskustelemaan opposition vaihtoehtobudjeteista, ja Honkosella on hallituksen rahankäyttömalleista paljonkin mielipiteitä.

– Maa pettää pääministerin alta. Kaikki se, jonka varaan Orpo hallituksensa rakensi, on luhistunut tai luhistumassa. Suomi menee Kokoomuksen johdolla jälleen päin seinää. Niin kävi Holkerin aikana, niin kävi Kataisen aikana ja niin käy Orpon johdolla.

– Orpo jää historiaan yhtenä Suomen heikoimmista pääministereistä. Todellisuudesta vieraantumisessa hän kuitenkin vie ykkössijan.

Ilman piikittelyä ei pääse myöskään rahaministeri Purra.

– Purra jää historiaan yhtenä taloutta huonoiten hoitaneista valtiovarainministereistä. Tosiasioista ei pääse yli eikä ympäri.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra reagoi Honkosen ränttäykseen moittien sitä suhteettomaksi. Kopra pitää ulostuloa edellisen hallituskauden tuhlailujen ja keskustan ”omien punamultasyntien” pesemisenä.

– Keskusta ajoi valtiovarainministeripuolueena ja vihervasemmiston apukuskina kohti EU:n tarkkailuluokkaa laput silmillä, ja sivuutti kaikki kokoomuksen ja useiden asiantuntijoiden varoitukset, Kopra vastaa tiedotteessaan samassa tyylilajissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
25.11.2025
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU