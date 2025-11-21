Politiikka
21.11.2025 08:40 ・ Päivitetty: 21.11.2025 08:40
Keskusta alentaisi keskituloisten verotusta – Kaikkonen: Tavalliset kansalaiset, pk-yritykset ja perheet etusijalle
Keskusta julkisti vaihtoehtonsa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikalle. Puolue haluaisi muun muassa alentaa keskituloisten verotusta.
Keskituloiselle jäisi keskustan esittelemässä vaihtoehdossa vähintään noin 500 euroa vuodessa enemmän käteen hallituksen linjaan verrattuna.
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan keskituloisten verotuksen alentaminen antaisi vauhtia Suomen talouteen.
- Suomi nousee laittamalla tavalliset, työtä tekevät suomalaiset etusijalle, Kaikkonen sanoo keskustan tiedotteessa.
Keskusta parantaisi samalla hallituksen leikkaamaa kotitalousvähennystä ja tekisi perhe-etuuksista asteittain verottomia.
KESKUSTA uudistaisi myös yhteisöverotusta niin, että yrityksen sisään jätettäviä voittoja verotettaisiin vähemmän. Näin luotaisiin yrityksille kasvu-, investointi- ja työllistämismahdollisuuksia. Lisäksi keskusta parantaisi yrittäjävähennystä ja toteuttaisi investointien verohyvityksen myös pienemmille yrityksille.
Keskustan mukaan työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, minkä vuoksi nimenomaan niiden pärjäämistä pitää tukea.
- Talouden kasvu ja työpaikat ovat tärkein ratkaisu myös velkaantumiseen, varapuheenjohtaja Markus Lohi ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli sanovat tiedotteessa.
Asunto- ja kiinteistökauppaa keskusta vauhdittaisi poistamalla varainsiirtoveron kokonaan väliaikaisesti.
Hyvinvointialueille keskusta antaisi paremmin aikaa saada taloutensa kuntoon. Hyvinvointialueiden rahoituksen keskusta uudistaisi parlamentaarisessa yhteistyössä.
Keskustan mukaan sen vaihtoehto ei johtaisi Orpon hallitusta suurempaan velanottoon.
