Keskusta ”approprioi” itselleen vasemmistolaisen vaalilauseen – professori vertaa Niinistön kampanjaan: ”Aika reipas ja yllättävä veto”

Itämerelle kampanja-avauksessaan purjehtinut keskustaväki sai ihmeteltäväkseen puolueen uuden vaalisloganin – joka periytyy yli vuosisadan takaisesta vasemmistoretoriikasta. Simo Alastalo Demokraatti

Keskusta pyrkii huhtikuun vaaleissa hilaamaan kannatuksensa historiallisesta alhosta säädylliselle tasolle iskulauseella Eteenpäin! Vastuuta koko Suomesta.

Sloganin loppuosa on perinteistä, moneen kertaan tutuksi tullutta kepuretoriikkaa. Mutta alkuosa kuulostaa – vasemmiston kulttuuriselta omimiselta.

Puhelu Helsingin yliopiston poliittisen historian professorille Juhana Aunesluomalle vahvistaa epäilyt todeksi.

– Aika reipas ja yllättävä veto.

– Sloganissa luodaan yhteyttä keskustan reformistiseen historiaan ja otetaan vähän vastapuolelta termiä, approprioidaan se omaan käyttöön ja käytetään sitä postmodernilla tavalla. Kun siitä on merkityssisältö vähän tyhjentynyt, se voidaan luoda uusiksi, Aunesluoma sanoo

Vastapuolella tarkoitetaan poliittista vasemmistoa, ja tarkemmin kyse on lainauksesta sosialidemokraateilta noin sadan vuoden takaa.

SAKSAN sosialidemokraattien edelleen voimissaan oleva Vorwärts (eteenpäin) -lehti perustettiin vuonna 1891, Italian sosialistipuolueen Avanti! (eteenpäin) aloitti viisi vuotta myöhemmin ja suomalaisten demareiden jo lakkautettu kotkalainen vastine Eteenpäin vuonna 1905. Muitakin samannimisiä, samaa aateperintöä kannattavia julkaisuja on.

Myös poliittisen vasemmiston suosimassa vanhassa Taistojen tiellä -laulussa mennään eespäin kohti parempaa ja sosialistisempaa huomenta pois sorron yöstä, puutteesta ja epätasa-arvosta.

– Ilmaisuun liittyvät uudistukset ja varmaankin liikkeen suunta bernsteinilaisittain.

Aunesluoman mukaan keskusta ei ota vaalilauseellaan suurta riskiä, koska eteenpäin-ilmaisu viittaa niin kauas historiaan.

MUTTA keskusta tunkee vaalilauseellaan joka tapauksessa demareiden ja vasemmiston tontille. Kaiken huipuksi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko nosti puheensa lopuksi oikean kätensä eleeseen, jossa on tiettyä yhtäläisyyttä vasemmiston suosiman nyrkkitervehdyksen kanssa.

Tosin aito vasemmistoperinne vaatisi vasemman nyrkin heristelyä.

Aunesluoman mukaan käsitteiden valtaaminen ei ole politiikassa harvinaista. Hän nostaa esimerkiksi Sauli Niinistön ensimmäisen presidenttikampanjan sloganin työväen presidentti.

– Sehän oli aika onnistunut ja herätti huomiota. Vastapuolelta napattiin keskeinen käsite työväki. Tämä kuulostaa vähän samalta.

Aunesluoma kiinnittää huomiota myös huutomerkin käyttöön.

– Siinä on tällaista radikaalia klangia ja kun siinä on vielä huutomerkki, siitä tulee mieleen pamfletit 1960-70-luvuilta. Mukana on nostalgiaa ja progressiivisuutta.

– Ei se ehkä niin kauhean kaukana siitä alkiolaisuudesta sitten olekaan, vaikka termi onkin ollut muiden käytössä.

Demokraatti ei tavoittanut puolueristeilyllä olevaa keskustan puoluesihteeriä Riikka Pirkkalaista kommentoimaan vaalilausetta.