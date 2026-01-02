Politiikka
2.1.2026 09:34 ・ Päivitetty: 2.1.2026 09:34
Keskusta ehdottaa: varainsiirtovero alas ja rahat pois Turun tunnin junalta
Keskusta hakisi vauhtia asunto- ja kiinteistökauppaan poistamalla varainsiirtoveron väliaikaisesti. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen kannanoton mukaan varainsiirtovero olisi kuuden kuukauden ajan nolla prosenttia.
– Näin saataisiin seisovia vesiä liikkeelle asunto- ja kiinteistömarkkinoilla ja Suomen talouden pyöriä pyörimään, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.
Keskusta tukisi vaikeuksissa olevaa rakennusalaa myös mittavalla ohjelmalla, jolla pystyttäisiin laittamaan nopeasti rakentaminen liikkeelle koko Suomessa.
TIEDOTTEEN mukaan ohjelmassa muun muassa myönnettäisiin taloyhtiöille kymmenen prosentin korjausavustus, aloitettaisiin homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjaus ja laitettaisiin olemassa olevia maanteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä raiteita kuntoon kautta maan.
– Uudistaisimme myös taloyhtiöiden perusparannuslainan takauksen ehdot, jotta sillä voidaan taata asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausremontteja, Kaikkonen kuvaa.
Kokonaisuutta rahoitettaisiin Kaikkosen mukaan perumalla valtionrahoitus Turun tunnin junalta ja Vantaan ratikalta, koska ne ovat tässä tilanteessa liian kalliita hankkeita suhteessa hyötyihinsä.
– Rakentamisen käynnistyminen koko maassa heijastuisi nopeasti moneen muuhunkin alaan, ja siitä tulisi myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Tämä voisi olla keskeinen tekijä, jotta Suomi saataisiin vihdoinkin takaisin kasvun tielle.
Keskustan vaihtoehtobudjetissa mainitaan, että varainsiirtoveron tilapäisen poiston kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden kaupoissa kuudeksi kuukaudeksi kertaluonteinen kustannus olisi noin 200 miljoonaa euroa.
Kommentit
