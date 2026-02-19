Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.2.2026 13:25 ・ Päivitetty: 19.2.2026 13:25

Keskustaedustaja: Alkoholilaki on vedettävä takaisin uuden tiedon vuoksi

DEMOKRAATTI / JANI LAUKKANEN
Käsittelyssä oleva alkoholilain uudistus sallii alkoholin etämyynnin eli väkevien viinojen tilaamiseen kotiin vain ulkomaisilta yrityksiltä.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi vaatii kannanotossaan, että sosiaali- ja terveysministeriö vetää alkoholilain takaisin ja valmistelee sen uudelleen. Kempin mukaan laista jouduttiin päättämään puutteellisiin ja osin virheellisiin tietoihin nojaten.

Demokraatti

Demokraatti

Kemppi kertoo tiedotteessaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta purki tänään (torstaina 19. helmikuuta) yksimielisesti valiokunnassa vuoden 2020 Pilot-neuvotteluiden materiaalin salauksen.

Kyseessä on Euroopan komission ja Suomea edustaneen virkamiehen Ismo Tuomisen alkoholin etämyyntiä käsitelleiden neuvotteluiden materiaali, joka on Kempin mukaan kriittistä nyt eduskunnassa olevan alkoholilain etenemisen kannalta.

– Materiaali paljastaa, että Suomen ei ole pakko härskisti syrjiä kotimaisia yrityksiä ja riskeerata suomalaisten terveyttä sallimalla viinan wolttaus. Siksi on välttämätöntä, että laki valmistellaan uudelleen.

– On myös poikkeuksellista, miten ministeriöstä on tuotu eduskuntaan esitys, joka antaa ymmärtää, että suomalaisia alkoholiyrityksiä on pakko syrjiä, vaikka ministeriössä on ollut tieto etämyynnin rajaamisen mahdollisuudesta, Kemppi sanoo kannanotossaan.

HÄN muistuttaa, että kansanedustajilla on täydet tiedonsaannin oikeudet ja ihmettelee, miksi esimerkiksi talousvaliokuntaa ei ole lausuntoa valmistellessa informoitu nyt esille tulleesta tiedosta.

– Tässä on kummallista salailun makua. Voi todeta, että olen joutunut päättämään lausunnosta talousvaliokunnassa sellaisen tiedon pohjalta, joka on sittemmin osoittautunut osin virheelliseksi.

Kempin mukaan hallituksen esitys on räikeässä ristiriidassa myös sen oman ohjelman kanssa, jossa perätään reilumman kilpailun Suomea.

– Jos esitys etenee ilman muutoksia, niin suomalaiset yritykset ovat pykälien alla, mutta ulkomaalaiset vapautetaan niistä lailla. Toisin sanoen suomalainen yrittäjä joutuisi vankilaan, jos hän myy viinaa verkkokaupasta kotiovelle, siinä missä ulkomaisille yrittäjille se on laillista liiketoimintaa.

– Eduskunnassa oleva hallituksen esitystä tulisi muuttaa niin, että ulkomaisten yritysten etämyynti rajataan vähittäiskaupan alkoholiprosentteihin. Tällöin etämyyntiä ei voisi tehdä niiden tuotteiden osalta, joita Suomessa myydään Alkon monopolin kautta.

