11.9.2025 08:16 ・ Päivitetty: 11.9.2025 08:28
Keskustan puoluesihteeri hallitukselle: STT pitää pelastaa
Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon mielestä maakuntien Suomi tarvitsee STT:n kaltaista kansallista tietotoimistoa.
STT:n pääomistaja Sanoma kertoi maanantaina, että sekä Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja konsernin maakuntalehdet aikovat luopua tietotoimiston palveluista.
Tämä voi pahimmillaan johtaa STT:n uutispalvelun kaatumiseen ensi talven aikana, koska jäljelle jäävien pienasiakkaiden varassa toimintaa ei saada kannattavaksi.
– Näin ei saa tapahtua. Suomi tarvitsee oman, luotettavan uutistoimiston, Siika-aho sanoo tiedotteessaan.
Sanomien lehdet ovat suunnitelleet korvaavansa STT:n tarjontaa muun muassa omaa tekoälyä kehittämällä ja lisäämällä sisäistä konserniyhteistyötä sisällöntuotannossa.
STT:N POISTUMINEN voisi Siika-ahon mielestä vaarantaa ja kaventaa tiedontarjontaa etenkin maakunnissa.
– Jos menetämme oman uutistoimiston, Suomeen syntyy helposti uutiserämaita, Siika-aho sanoo tiedotteessaan.
Monet pienet maakuntalehdet ovat muun muassa ulkomaanuutisissa ja valtakunnanpolitiikan seurannassaan STT:n varassa. Ne ovat myös supistaneet säästösyistä omia toimituksiaan niin paljon, ettei STT:a korvaavaa sisältötuotantoa ole helppo luoda.
Siika-ahon mielestä Suomessa tarvitaankin nyt nopeita ja tehokkaita toimia tilanteen korjaamiseksi.
– Vaarana on, että tilalle tulee ulkomaalaisia toimijoita, joille luotettavuus ja rehellisyys ovat vähemmän tärkeitä arvoja, Siika-aho sanoo tiedotteessaan.
Hän ei kuitenkaan kerro, mitä konkreettista valtio voisi asialle tehdä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on kutsunut mediayhtiöitä koolle keskustelemaan STT:n tilanteesta,, ja tätä Siika-aho pitää hyvänä reaktiona.
Puoluesihteerin mielestä hallituksen on nyt päätettävä, haluaako se pitää Suomen ainoan uutistoimiston hengissä vai onko se valmis heikentämään entisestään alan toimintaedellytyksiä.
