Politiikka

11.9.2025 08:16 ・ Päivitetty: 11.9.2025 08:28

Keskustan puoluesihteeri hallitukselle: STT pitää pelastaa

LEHTIKUVA / SEPPO SAMUL
Suomen Tietotoimiston toimitusta Helsingissä 8. syyskuuta 2025.

Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon mielestä maakuntien Suomi tarvitsee STT:n kaltaista kansallista tietotoimistoa.

Demokraatti

Demokraatti

STT:n pääomistaja Sanoma kertoi maanantaina, että sekä Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja konsernin maakuntalehdet aikovat luopua tietotoimiston palveluista.

Tämä voi pahimmillaan johtaa STT:n uutispalvelun kaatumiseen ensi talven aikana, koska jäljelle jäävien pienasiakkaiden varassa toimintaa ei saada kannattavaksi.

– Näin ei saa tapahtua. Suomi tarvitsee oman, luotettavan uutistoimiston, Siika-aho sanoo tiedotteessaan.

Sanomien lehdet ovat suunnitelleet korvaavansa STT:n tarjontaa muun muassa omaa tekoälyä kehittämällä ja lisäämällä sisäistä konserniyhteistyötä sisällöntuotannossa.

STT:N POISTUMINEN voisi Siika-ahon mielestä vaarantaa ja kaventaa tiedontarjontaa etenkin maakunnissa.

– Jos menetämme oman uutistoimiston, Suomeen syntyy helposti uutiserämaita, Siika-aho sanoo tiedotteessaan.

Monet pienet maakuntalehdet ovat muun muassa ulkomaanuutisissa ja valtakunnanpolitiikan seurannassaan STT:n varassa. Ne ovat myös supistaneet säästösyistä omia toimituksiaan niin paljon, ettei STT:a korvaavaa sisältötuotantoa ole helppo luoda.

Siika-ahon mielestä Suomessa tarvitaankin nyt nopeita ja tehokkaita toimia tilanteen korjaamiseksi.

– Vaarana on, että tilalle tulee ulkomaalaisia toimijoita, joille luotettavuus ja rehellisyys ovat vähemmän tärkeitä arvoja, Siika-aho sanoo tiedotteessaan.

Hän ei kuitenkaan kerro, mitä konkreettista valtio voisi asialle tehdä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on kutsunut mediayhtiöitä koolle keskustelemaan STT:n tilanteesta,, ja tätä Siika-aho pitää hyvänä reaktiona.

Puoluesihteerin mielestä hallituksen on nyt päätettävä, haluaako se pitää Suomen ainoan uutistoimiston hengissä vai onko se valmis heikentämään entisestään alan toimintaedellytyksiä.

