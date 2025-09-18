Politiikka
18.9.2025 06:15 ・ Päivitetty: 18.9.2025 07:18
Keskustapoliitikko jyrkkänä: Euroviisuille yhteisboikotti Israelin takia
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) esittää pohjoismaista boikottia Euroviisuihin, jos Israel osallistuu ensi vuonna kilpailuun.
Ovaska sanoo tiedotteessaan, että Pohjoismaat jakavat saman arvopohjan, joten olisi luonnollista toimia asiassa yhdessä ja osoittaa myös muulle Euroopalle johtajuutta.
- Pohjoismaiden on tehtävä yhteinen ratkaisu Euroviisuihin osallistumisesta. Mikäli Israel osallistuu, Pohjoismaiden on jäätävä pois tai vaihtoehtoisesti lähetettävä Euroopan yleisradioyhtiölle viesti, että Israel on suljettava kilpailusta pois, Ovaska kirjoittaa tiedotteessaan.
YK:n riippumaton tutkintakomissio kertoi tällä viikolla kantanaan, että Israelin sotatoimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit. Suomi on muiden YK:n jäsenmaiden tavoin sitoutunut vastustamaan kansanmurhia, tapahtuivatpa ne missä tahansa.
Ovaska aikoo edistää Pohjoismaiden yhteistä kantaa Euroviisuihin osallistumisesta seuraavassa Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Tukholmassa lokakuun lopussa.
VIISUJEN suurimpiin rahoittajiin kuuluva Espanja on jo ilmoittanut vetäytyvänsä ensi vuoden kilpailusta, jos Israel on kisassa mukana. Samanlaisia kommentteja on kuultu myös Hollannista, Irlannista ja Sloveniasta.
Ovaskan mukaan keskustelua Euroviisu-osallistumisesta käydään ympäri Eurooppaa ja myös Islanti on harkinnut poisjäämistä.
- Toivon, että tämä herättää laajemmin keskustelua Pohjoismaissa, Ovaska kirjoittaa.
Ovaska esitti pohjoismaista euroviisuboikottia jo keskiviikkona MTV:n haastattelussa.
