Ulkomaat
29.12.2025 07:43 ・ Päivitetty: 29.12.2025 07:45
Kiina harjoittelee Taiwanin saartoa – käynnissä ammunnat
Kiinan asevoimat aloitti Taiwanin saartoa simuloivat laajat sotaharjoitukset saaren lähellä maanantaina.
Kiinan asevoimat kertoi maanantaina aloittaneensa harjoitusammunnat ainakin kahdella alueella saaren lähistöllä. Aiemmin asevoimat kertoi, että se järjestää tiistaina ammuntoja viidellä eri alueella Taiwanin saaren ympärillä.
Taiwanin rannikkovartiosto kertoi maanantaina havainneensa ainakin neljä kiinalaisalusta maan pohjois- ja itärannikolla.
KIINAN asevoimien tiedottajan mukaan harjoitukset ovat vakava varoitus Taiwanin itsenäistymistä ajaville tahoille. Kiina väittää demokraattisesti hallitun Taiwanin olevan osa aluettaan ja on uhannut vallata sen sotilaallisella voimalla.
Taiwanin presidentin kanslia tiedotti tuomitsevansa Kiinan sotaharjoitukset voimakkaasti. Taiwanin asevoimat sanoi vastaavansa Kiinan toimiin sijoittamalla ”tarkoituksenmukaiset joukot” asemiin.
Kommentit
