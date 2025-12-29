Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.12.2025 07:43 ・ Päivitetty: 29.12.2025 07:45

Kiina harjoittelee Taiwanin saartoa – käynnissä ammunnat

Handout / TAIWAN COAST GUARD / AFP
Kiinan rannikkovartioston alus numero 1303 23 merimailia Pengjian saaresta luoteeseen 29. joulukuuta.

Kiinan asevoimat aloitti Taiwanin saartoa simuloivat laajat sotaharjoitukset saaren lähellä maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kiinan asevoimat kertoi maanantaina aloittaneensa harjoitusammunnat ainakin kahdella alueella saaren lähistöllä. Aiemmin asevoimat kertoi, että se järjestää tiistaina ammuntoja viidellä eri alueella Taiwanin saaren ympärillä.

Taiwanin rannikkovartiosto kertoi maanantaina havainneensa ainakin neljä kiinalaisalusta maan pohjois- ja itärannikolla.

KIINAN asevoimien tiedottajan mukaan harjoitukset ovat vakava varoitus Taiwanin itsenäistymistä ajaville tahoille. Kiina väittää demokraattisesti hallitun Taiwanin olevan osa aluettaan ja on uhannut vallata sen sotilaallisella voimalla.

Taiwanin presidentin kanslia tiedotti tuomitsevansa Kiinan sotaharjoitukset voimakkaasti. Taiwanin asevoimat sanoi vastaavansa Kiinan toimiin sijoittamalla ”tarkoituksenmukaiset joukot” asemiin.

