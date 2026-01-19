Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.1.2026 11:13 ・ Päivitetty: 19.1.2026 11:13

Kiinan syntyvyys jatkaa laskuaan – Väliluku pienentyi neljättä vuotta peräkkäin

ISABEL KUA / AFP / LEHTIKUVA
Kiina luopui 1980-luvulla aloittamastaan yhden lapsen politiikasta vuonna 2016.

Kiinassa syntyvyys jatkaa laskuaan ja on jo ennätyksellisen alhainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maanantaina julkaistujen lukujen mukaan Kiinassa syntyi viime vuonna vain 7,9 miljoonaa lasta, mikä on yli 1,6 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyvyys on jo samalla tasolla kuin tilastoinnin aloitusvuonna 1949, kun Kiinan kansantasavalta perustettiin sisällissodan jälkeen.

Kiinan väkiluku on pienentynyt jo neljä vuotta peräkkäin. Väkiluku laski viime vuonna noin 3,4 miljoonalla verrattuna edellisvuoteen.

YK on arvioinut, että vuoteen 2100 mennessä Kiinan väkiluku voi laskea nykyisestä noin 1,4 miljardista vain 800 miljoonaan ihmiseen.

VIELÄ 1980-luvulla Kiina rajoitti syntyvyyttä kovalla kädellä aloittamalla yhden lapsen politiikan. Tuolloin pelättiin Kiinan liikakansoittumista. Politiikasta luovuttiin kuitenkin vuonna 2016.

Kiina on pyrkinyt pysäyttämään väkiluvun romahdusta muun muassa lapsilisien käyttöönotolla. Vuonna 2023 Intia ohitti Kiinan maailman väkirikkaimpana maana.

