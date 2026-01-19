Ulkomaat
Kiinan syntyvyys jatkaa laskuaan – Väliluku pienentyi neljättä vuotta peräkkäin
Kiinassa syntyvyys jatkaa laskuaan ja on jo ennätyksellisen alhainen.
Maanantaina julkaistujen lukujen mukaan Kiinassa syntyi viime vuonna vain 7,9 miljoonaa lasta, mikä on yli 1,6 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyvyys on jo samalla tasolla kuin tilastoinnin aloitusvuonna 1949, kun Kiinan kansantasavalta perustettiin sisällissodan jälkeen.
Kiinan väkiluku on pienentynyt jo neljä vuotta peräkkäin. Väkiluku laski viime vuonna noin 3,4 miljoonalla verrattuna edellisvuoteen.
YK on arvioinut, että vuoteen 2100 mennessä Kiinan väkiluku voi laskea nykyisestä noin 1,4 miljardista vain 800 miljoonaan ihmiseen.
VIELÄ 1980-luvulla Kiina rajoitti syntyvyyttä kovalla kädellä aloittamalla yhden lapsen politiikan. Tuolloin pelättiin Kiinan liikakansoittumista. Politiikasta luovuttiin kuitenkin vuonna 2016.
Kiina on pyrkinyt pysäyttämään väkiluvun romahdusta muun muassa lapsilisien käyttöönotolla. Vuonna 2023 Intia ohitti Kiinan maailman väkirikkaimpana maana.
