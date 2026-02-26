Kiistelty taksilaki eduskunnan käsittelyyn – Koulutusta ja valvontaa lisätään, taksamittari ja taksikilpi pakollisiksi

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä taksisääntelyn muuttamista koskevasta lakiesityksestä. Esitetyt muutokset tehtäisiin liikenteen palveluista annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan muutoksilla halutaan parantaa kuljettajien ammattitaitoa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä väärinkäytöksiä.

- Palautamme turvallisemmat taksit kaikille, ja luottamus alaan kohenee, kun sille pääsyn vaatimukset ja valvonta kiristyvät. Kuljettajat ovat jatkossa nuhteettomampia ja paremmin koulutettuja, valvonta on tehokkaampaa ja taksien tunnistaminen helpompaa, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

ESITYKSESSÄ kuljettajien koulutusta ja kokeiden valvontaa tehostettaisiin. Uusille kuljettajille vaaditaan 21 tunnin koulutusta, ja jo alalla työskenteleville tulisi pakollinen seitsemän tunnin täydennyskoulutus ajoluvan uusimisen yhteydessä.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia liikenteen palveluista annettuun lakiin, ajoneuvolakiin, lakiin harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lisäksi muutettavaksi ehdotetaan liikenteen palveluista annetun lain säännöksiä taksiliikenneluvan edellytyksistä.

Sovun saavuttaminen taksiuudistuksesta vaati hallitukselta pitkän väännön viime vuonna. Viikkokausia jatkuneiden neuvottelujen päätteeksi perussuomalaiset sai tahtonsa läpi pakollisista taksamittareista.

Kokoomus oli katsonut, että mittaripakko haittaisi alan kilpailua ja halusi poikkeuksia sovellustakseille, kuten Boltille ja Uberille. Niissä matkan hinta kerrotaan ja maksetaan etukäteen sovellukseen liitetyn tilin kautta.

VIIME vuoden lopulla asiasta lausuntonsa antaneen lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esitysluonnos oli hyvin valmisteltu kokonaisuus.

Ministeri Ranteen mukaan esitys ei ole keskeisiltä osiltaan muuttunut lausuntokierroksella olleesta luonnoksesta.

Tehdyt muutokset liittyvät yksittäisiin pykäliin ja lakiteknisiin viilauksiin, Ranne kertoi STT:lle torstaina tekstiviestitse.

Taksikuljettajilta edellytettäisiin jatkossa suurempaa nuhteettomuutta. Hyvämaineisuuden arviointiin vaikuttaisivat henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset sekä petos- ja maksuvälinerikokset.

Taksiliikenteen yrittäjäkokeen järjestäminen siirrettäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle. Yrittäjäkokeessa tapahtuneesta vilpistä voitaisiin määrätä karenssi, ja myös jälkikäteen havaittu vilppi huomioitaisiin.

TAKSILIIKENNELUVAN haltijan uutena velvoitteena on rekisteröidä taksina käytettävä ajoneuvo yksinomaiseen hallintaan ja liittää ajoneuvo rekisterissä liikenneluvalle.

Esityksessä ehdotetaan myös väärää rekisteröintiä koskevan kriminalisoinnin soveltamisalan laajentamista koskemaan taksiliikenneluvan haltijoita.

Hinnoittelua koskevien sääntöjen rikkomisesta voitaisiin jatkossa määrätä liikennevirhemaksu. Taksinkuljettajan vastuulla on hintatietojen ilmoittaminen.

Ajoneuvolakia muutettaisiin siten, että taksiliikenteessä käytetylle autolle annettaisiin erityinen värillinen rekisterikilpi, jonka käyttöä valvottaisiin ja jota koskevan vaatimuksen laiminlyönnistä voitaisiin asettaa seuraamus.

Luvanhaltijan tiedot asetettaisiin julkisesti saataville rekisteritunnuksen perusteella.

LAKIUUDISTUKSEN tarvetta on perusteltu Suomen edellisellä suurella taksiuudistuksella. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikainen, eduskunnan vuonna 2017 hyväksymä taksiuudistus on ollut Suomen lähihistorian haukutuimpia lakiuudistuksia.

Lakiuudistusta vastaan kääntyivät pian myös siitä päättäneet silloiset hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset.

Taksiuudistuksen katsotaan johtaneen alalla muun muassa harmaan talouden lisääntymiseen ja matkustajien turvallisuuden tunteen heikkenemiseen.

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa Taksiliitto kertoi viime syksynä, että Sipilän hallituksen lakiuudistuksen tavoite lisätä kilpailua ja tarjontaa oli hyvä, mutta lain valvonta on jättänyt toivomisen varaa. Liiton mukaan väärinkäytökset alalla lisääntyivät ja kuluttajien luottamus alaan romahti.

STT/Lassi Lapintie