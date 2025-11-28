Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.11.2025 14:04 ・ Päivitetty: 28.11.2025 14:04

Boltin maajohtaja: ”Askel taaksepäin”

Anna-Liisa Blomberg

Taksikyytejä välittävän virolaisen Bolt-yhtiön maajohtaja Mikael Uusivuori pitää hallituksen kaavailemaa taksiuudistusta tarpeettomana ja haitallisena.

Demokraatti

– Uusi taksilaki on askel taaksepäin, sillä pienillä katteilla toimivat taksiyrittäjät joutuvat nyt maksamaan tarpeettomasta laitteistosta. Harmaan talouden ja turvallisuuden juuri ongelmat eivät poistu näillä toimilla, Uusivuori sanoo Boltin tiedotteessa.

Esitys on hänen mukaansa valmisteltu ilman kunnollista vaikutusarviointia.

– Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä todellisia häviäjiä ovat taksiyrittäjät, jotka jo ennestään toimivat pienillä marginaaleilla ja joutuvat nyt kantamaan merkittäviä lisäkustannuksia laitteista, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaille tai viranomaisille.

SOVELLUSTAKSEILLA on Uusivuoren mukaan käytössään modernit digitaaliset työkalut, jotka tallentavat jokaisen matkan hinnan, reitin, kuljettajan tiedot ja ajoneuvon tiedot.

– Ennen kuin kaikilta takseilta vaaditaan fyysisiä taksamittareita ja värillisiä rekisterikilpiä, on arvioitava parantavatko nämä vaatimukset aidosti turvallisuutta – vai aiheuttavatko ne vain tarpeettomia kustannuksia pienyrittäjille.

Pitkällä aikavälillä digitalisaatio on Uusivuoren mukaan tehokkain ja kustannustehokkain tapa valvoa taksialaa.

– Fyysiset taksamittarit ainoastaan päällekkäistävät jo olemassa olevan digitaalisen tiedonkeruun ja lisäävät kustannuksia ja monimutkaisuutta. Suomen tulisi asettaa etusijalle API-pohjainen valvonta ja modernit digitaaliset työkalut sen sijaan, että turvautuu vanhentuneeseen teknologiaan.

