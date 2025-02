Kirjavisa: Joutilaan luokan pulmia

Jäi hiukka laihaksi helmikuun ensimmäinenvisakierros, mutta eipä tehtävä ihan helppo ollutkaan. Tosin helpotusta saattoi saada siitä, että kysytystä romaanisarjasta tehtiin tv-versio, joka meilläkin nähtiin ja laajasti huomioitiin Rolf Bamberg Demokraatti

Aloitetaan tulokkaalla. Sellaiseksi visatirehtööri ainakin muistinvaraisesti lukee Ritva Suomisen.

”Kyse on Edward St Aubynin teoksesta Loistava menneisyys: Patrick Melrosen tarina I-III, joka ilmestyi Otavan kustantamana suomennoksena vuonna 2018. Kirjan pohjalta tehdyn draamasarjan ohjasi Edward Berger, jonka ohjaus ’Conclave’ pyörii nyt elokuvateattereissa, myös täällä Huittisissa.”

Tämän kierroksen varsin lyhytsanaisten vastausten joukossa Sirpa Taskinen sentään poikkeaa vähän kaavasta.

”Huomasin yllättäen ajattelevani asiaa kustantajan kannalta: miksi suomentaa viittä teosta, joissa ihmiset ’nokkelasti’ kettuilevat toisilleen brittiläisittäin, ovat onnettoman tyhjänpäiväisiä ja käyttävät piristeitä ja huumeita, joiden ottamista kuvataan sivukaupalla? Paitsi että sitten HBO tekeekin teoksista televisiosarjan (Patrick Melrosen tarina) pääosassa Benedict Cumberbatch, ohjaajana Edward Berger! Ei auta Otavan kuin suomennuttaa ensin kolme kirjoista nimellä Loistava menneisyys, ja loputkin kaksi (Toivoa sopii) yhteen koottuina.

Edward St Aubyn (s. 1960) on saanut useita palkintoja teoksistaan, ei kuitenkaan osin omaelämäkerrallisesta Patrick Melrose -sarjasta. Kirjailijalla on ilmeisesti ollut kurja lapsuus ylellisessä ympäristössä. Visasitaatti löytyy toisesta kirjasta Ikävä juttu, jossa henkilö törttöilee New Yorkissa hakiessaan isänsä tuhkaa.”

NÄIN KIRJOITTAA Taina Ukkonen.

”Visasitaatti tuntui heti tutulta, mutta vihjeet tarvittiin ennen kuin tiesin, että kyseessä on englantilainen Patrick Melrose, ei suinkaan kukaan irlantilainen Patrick, kuten ensin arvelin. Tämä Patrick Melrose on pääosassa Edward St.Aubyn’in viisiosaisessa romaanisarjassa, joka siis ilmestyi kahtena niteenä suomeksi – Loistava menneisyys ja Toivoa sopii – vuonna 2018.

Sitaatti on sarjan toisesta osasta Ikävä juttu. Patrick on parikymppinen ja käyttää huumeita aika holtittomasti. Hän saa puhelun isänsä kuolemasta, mikä ei ole Patrickin mielestä ollenkaan ikävä uutinen, ja lähtee New Yorkiin hakemaan ruumista.

Romaanisarjaa lukiessa tuli kyllä selväksi, että rikkaassa ja yläluokkaiseen perheessä kasvaminen ei suinkaan takaa hyvää lapsuutta ja nuoruutta.”

Jari Pekka Vuorela heittäytyy poleemiseksi.

”Edward Bergerin Edward St Aubynin Patrick Melrose -romaaneista ohjaaman tv-sarjan jälkeen tuntui, että ajan olisi voinut käyttää paremminkin. En oikeastaan tiedä, mitä opittavaa 2000-luvun pohjoismaalaisella olisi hopealusikka suussa syntyneiden brittien sukudraamoista luokkayhteiskunnan murroksessa. Ilmeisesti romaanit ja varsinkin mestarillisesti näytelty televisiosarja ovat kuitenkin olleet monelle mannereurooppalaisellekin jotenkin tärkeitä, paremman puutteessa.”

Loppukuittaus vielä Stefan Ekiltä, sillä hän tiivistää syyn sitaatin valikointiin.

”Näyttelijä Benedict Cumberbatch oli muuten kerta kaikkiaan loistava Patrick Melrosena tv-draamasarjassa.”

Muut tietäjät olivat tällä kertaa Helena Nurmio, Tarmo Tikka ja Jukka Eero Wuorinen. Palkinto Ritva Suomiselle. (rb)

Helmikuun lopulla vietettävien Demokraatin 130-synttäreiden ja Työväenlehtipäivän kunniaksi on visassa työväenrunon hetki. Kirjailijasta ei muuta kuin, että veljensä oli kirjailijana maineikkaampi ja että runo on kirjoitettu jo ennen Työmies-lehden perustamista.

Kuka on hän? Vastaukset s-postilla kirjavisa@demokraatti.fi viimeistään 17.2. klo 12. Yhdelle palkinto.

”Näin mä kerran kau’an mietin:

jos nyt vaali olisi mun,

kumman silloin ottaisin mä,

vapaudenko toivotun

vai sen eestä taistelun?

Näin mä kerran toisen mietin:

Vaali jos ois ehdoton,

kumpi oisi mieluisampi:

Totuus jalo, verraton

tai sen etsintäkö on?

Selville jo tuosta pääsin:

Ennen, ennen ottaisin

vapaudesta taistelun mä,

totuutta ennen etsisin,

valmiina jos saisinkin.

Jalompi on vapautta

taisto eestä vapauden.

Parempi ja arvokkaampi

kuin sen pelkkä saaminen,

etsintä on totuuden.”