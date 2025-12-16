Työmarkkinat
16.12.2025 16:18 ・ Päivitetty: 16.12.2025 16:18
Kirkkohallitus vähentää runsaat 30 henkilötyövuotta
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus aikoo vähentää henkilöstöään sekä suunnata toimintaansa uudelleen.
Kirkkohallituksen täysistunto päätti maanantaina leikata toimintaansa kolmella miljoonalla eurolla vuoden 2027 alkuun mennessä.
Leikkaukset koostuvat pääosin henkilöstövähennyksistä. Kirkkohallitus aikoo vähentää yhteensä 31,6 henkilötyövuotta. Yt-neuvotteluiden piirissä on kaikkiaan 186 Kirkkohallituksen työntekijää.
KIRKKOHALLITUKSESSA oli viime vuonna noin 300 työntekijää.
Henkilöstövähennyksiä koskevien neuvotteluiden on määrä päättyä tammikuussa.
Tulevat supistukset koskevat myös seurakuntatyön kehittämistä, tapahtumatuotantoa, viestintää sekä koulutuksia, joita muut tahot jo toteuttavat, ja tutkimusta, jolle ei ole erityistä tilausta päätöksenteosta.
Lisäksi esimerkiksi Kirkkohallituksen järjestämät valtakunnalliset koulutuspäivät lopetetaan.
