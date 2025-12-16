Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

16.12.2025 16:18 ・ Päivitetty: 16.12.2025 16:18

Kirkkohallitus vähentää runsaat 30 henkilötyövuotta

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
Kirkkohallituksen rakennus Helsingin Etelärannassa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus aikoo vähentää henkilöstöään sekä suunnata toimintaansa uudelleen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kirkkohallituksen täysistunto päätti maanantaina leikata toimintaansa kolmella miljoonalla eurolla vuoden 2027 alkuun mennessä.

Leikkaukset koostuvat pääosin henkilöstövähennyksistä. Kirkkohallitus aikoo vähentää yhteensä 31,6 henkilötyövuotta. Yt-neuvotteluiden piirissä on kaikkiaan 186 Kirkkohallituksen työntekijää.

KIRKKOHALLITUKSESSA oli viime vuonna noin 300 työntekijää.

Henkilöstövähennyksiä koskevien neuvotteluiden on määrä päättyä tammikuussa.

Tulevat supistukset koskevat myös seurakuntatyön kehittämistä, tapahtumatuotantoa, viestintää sekä koulutuksia, joita muut tahot jo toteuttavat, ja tutkimusta, jolle ei ole erityistä tilausta päätöksenteosta.

Lisäksi esimerkiksi Kirkkohallituksen järjestämät valtakunnalliset koulutuspäivät lopetetaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
16.12.2025
Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Työmarkkinat
16.12.2025
Teollisuusliitto ennustaa kasvua – jos firmat uskaltavat investoida: ”Jos ei nyt kelpaa toimia, koska sitten?”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU