Politiikka
8.12.2025 18:36 ・ Päivitetty: 8.12.2025 18:36
Kirkkonummen valtuusto torppasi Länsirata-sopimuksen
Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hylännyt Länsiradan osakassopimuksen äänin 36-15.
Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan olla hyväksymättä valtion ja kuntien neuvottelemaa Länsirata Oy:n osakassopimusta sekä siihen liittyviä rahoitussitoumuksia.
KUNTA ilmaisi kuitenkin valmiutensa rahoittaa erikseen Veikkolan seisakkeen toteuttamista siihen liittyvine yhteyksineen 15 miljoonalla eurolla.
Länsirata kulkisi Helsingistä Espoon, Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.