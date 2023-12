Kiuru antoi palaa valiokunnan ovella: ”Tähän ei varmasti kukaan täysipäinen ihminen ryhdy”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa poikkeuksellisesti jo maanantaina hallituksen sosiaaliturvaleikkausten käsittelyä. Johannes Ijäs Demokraatti

Viime viikolla se sai valmiiksi asumistuen heikennykseen liittyvän mietinnän. Tänään listalla on vielä kaksi mietintöä.

Valiokunta on ollut hyvin riitainen käsitellessään asiaa. Viikonloppunakin hallituksen ja opposition edustajien välillä leimahteli tiedotteiden muodossa. Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoi olleensa huolissaan valiokunnan työn sujuvuudesta ja toiminnasta sen alkumetreiltä saakka.

– Valiokunnan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että valiokuntaan lähetetyt asiat hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä, hän lausui.

Valiokunta on saanut lisäaikaa tiistaihin asti saada mietinnöt valmiiksi.

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, sote-valiokunnan jäsen Kim Berg puolestaan totesi tiedotteessaan, että hallituspuolueiden edustajien syytökset valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) kohtaan asioiden käsittelyn tahallisesta viivyttämisestä ovat perusteettomia.

– Päinvastoin hallituspuolueet ovat itse käyttäneet tällä viikolla tuntikausia valiokunnan kantoja koskevien mietintöjen muokkaamiseen ja viivyttäneet toimeentulotukea ja asumistukea koskevien esitysten käsittelyä niin, että tavoiteaikataulusta ollaan jäljessä, Berg sanoi.

Kiuru sanoi tänään ennen kello 14 alkanutta kokousta toimittajille, että tekisi kaikille hyvä, että valiokunta saisi lopulta jotain aikaiseksi.

– Se auttaisi varmasti kaikkia osapuolia toipumaan näistä menneistä päivistä, hän totesi valiokunnan ovella.

MEDIA kysyi Kiurulta, mistä johtuu, että ilmapiiriongelmista valiokunnassa puhutaan Kiurun olleessa puheenjohtajana. Kiuru oli valiokunnan puheenjohtajana myös Sipilän hallituskaudella.

Kiuru huomautti, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään tällä hetkellä hallituksen kaikkein suurimpia leikkauksia. Hän myös painotti että niin hallituksella kuin oppositiolla on omat tehtävänsä.

– Hallituksen näkökulmasta on tärkeää saada viivytyksettä nämä esitykset maaliin. Yhtä tärkeää on se, että eduskunnassa myöskin selvitetään totuus. Kun sitten tulee vaikea paikka ja nämä leikkausten todelliset vaikutukset näkyvät, alkaa yleensä syyttely. Olen itse joutunut moneen kertaan näissä tärkeissä paikoissa sen kohteeksi enkä ole ollenkaan hämmästynyt, että näitä kyseenalaisia toimintatapoja käytetään jälleen kerran, Kiuru sanoi kohdistaen kriittiset huomionsa hallituspuolueiden toimintaan.

Kiuru toteaa, että viime viikolla valmiiksi tuli kaksi mietintöä hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista. Toinen koskee asumistukea ja toinen toimeentulotukea.

– Näissä molemmissa käytettiin 7-8 tuntia aikaa siihen, että virkapohja laitettiin uusiksi. Sen jälkeen tarvittiin uusia kokousaikoja, jonka johdosta muuta emme ole saaneet viime viikolla valmiiksi.

Helsingin Sanomat on kertonut, että hallituspuolueet poistivat tekstistä useita kohtia, joissa kuvaillaan leikkauksen negatiivisia vaikutuksia. Tämä kävi ilmi HS:n saaman mietintöluonnoksen vertaamisesta mietinnön lopulliseen tekstiin.

Kiuru sanoo, että valiokunnan tehtävä on pitää huolta, että valiokunta selvittää kaikki leikkauksiin liittyvät asiat. Kiuru huomauttaa, että julkisuudessakin on jo ollut kritiikkiä sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutusten selvittämättömyydestä.

– Totuuden salailu ei kuulu eduskunnan työtapoihin.

KIURU katsoo hallituspuolueiden käyttävän ”kyseenalaisia keinoja” valiokunnassa.

– Nämä mietintöluonnokset ovat matkan varrella merkittävästi muuttuneet. Kun matkan varrella hallituksen itse tilaamaa virkapohjaa muutetaan näin kovasti, se johtaa siihen, että aikataulut pettävät, Kiuru perustelee.

Hän tiivistää kantanaan, että aikaa menee nyt siihen, että hallituspuolueiden toimesta pyritään peittämään tosiasioita sosiaaliturvan leikkauksista.

Kiuru kertoi myös, että hän olisi halunnut tänään aikaistaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokousta, mutta se ei saanut kannatusta. Myös SDP:n valiokuntajäsen Ilmari Nurminen sanoi ennen valiokunnan kokousta halunneensa aloittaa aiemmin.

– Nyt ollaan tilanteessa, jossa hyvin myöhään iltapäivällä lähdetään käsittelemään kahta ehdotusta. Se kertoo minusta omalta osaltaan siitä, mistä tässä on kysymys.

– On selvää jo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan paikka on sellainen, että tähän ei varmasti kukaan täysipäinen ihminen ryhdy. Sen sanon, että kyllä minullakin kesti harkinta-aika, että tähän samaan tulisin uudelleen, johtuen siitä, että hallitus tekee ikimuistoiset, historialliset leikkaukset sosiaali- ja terveysvaliokuntaa apuna käyttäen. Tämän hallituksen talouden tasapainottamisen kuudesta miljardista tulee puolet tämän valiokunnan päätöksillä. Varmaan jokainen ymmärtää tässä maassa, että kyllä eduskunnan pitää tietää, mitä se on tekemässä. Tässä suhteessa valiokunnan aivan keskeisin tehtävä on se, että me edes itse tiedämme, mitä täällä tehdään.

KIURU sanoo medialle, että hänen tehtävänsä on pitää valiokunnassa huolta siitä, että valiokunnan mietinnöt näyttävät siltä, että ”porukalla on ollut joku taju päässä, silloin kun näitä päätöksiä on tehty”.

– Aion jatkaa myös samaan malliin. Meidän täytyy saada nämä mietinnöt täältä ulos. Kaikenlainen totuuden kiertäminen vain vahingoittaa sekä työilmapiiriä että myöskin näiden mietintöjen valmistumista.

– Jos täällä jälleen tulee ongelmia, katsokaa sitten johonkin toiseen suuntaan. Tähän suuntaan ei kannata katsoa. Itse toimin eduskunnan työjärjestyksen ja valiokuntaoppaan mukaan. Kaikilta osin olen noudattanut sitä. Minulla on vain yksi ääni. Enemmistö tosiasiassa päättää, mikä on lopputulos. Tässä suhteessa enemmistön ääntä on minusta käytetty kyseenalaisin keinoin tämän valiokunnan isojen ongelmien aiheuttamiseen.