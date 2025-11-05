Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

5.11.2025 11:25 ・ Päivitetty: 5.11.2025 11:25

KKV: Kuluttajat kärsivät epäreiluista velkomuskanteista

iStock

Riidattomiin velkomusasioihin tarkoitettuihin kanteisiin liittyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan ongelmia, joiden seurauksena vuosittain tuhannet kuluttajat joutuvat maksamaan epäselviä ja perusteettomia saatavia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Riidattomat eli summaariset velkomuskanteet on tarkoitettu selviin ja riidattomiin asioihin. Ne voivat liittyä esimerkiksi vuokrasaataviin, kuluttajaluottoihin tai puhelin- ja sähkölaskuihin.

Yritykset käyttävät menettelyä KKV:n mukaan kuitenkin myös riitaisissa ja perusteiltaan epäselvissä asioissa. Tällaisissa tilanteissa kuluttaja on huomattavasti heikommassa asemassa kuin kantaja, jolle menettely on edullinen ja riskitön.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan nykyinen velkomusmenettely heikentää kuluttajan oikeusturvaa merkittävästi ja menettelyn väärinkäytöstä pitäisi seurata sanktio.

TAVALLISEN kuluttajan heikompi asema tiivistyy KKV:n johtavan asiantuntijan Jari Suurlan mukaan kuluttajan ja kantajan väliseen taloudelliseen ja tiedolliseen epäsuhtaan.

-  Kuluttajan on hyvin hankala lähteä näistä asetelmista riitelemään oikeudessa, hän sanoo STT:lle.

Kuluttajat eivät välttämättä tiedä, että kannevaatimukseen sisältyy jotain lainvastaista, ja vaikka tietäisivät, uskallusta asian viemiseksi eteenpäin ei aina ole. Kuluttaja voi joutua maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Velkomuskanteessa asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jossa ei tarvitse esittää todisteita.

-  Riidan lopputulosta ei voi koskaan etukäteen varmuudella tietää. Jos 500 euron vaatimuksesta voi seurata 5  000 euron oikeudenkäyntikulut, ei kukaan halua ottaa sellaista riskiä.

Velkomuskanteessa asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jossa ei tarvitse esittää todisteita. Jos kuluttaja ei vastaa haasteeseen, kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla.

Lisäksi kantaja voi vetäytyä vaatimuksistaan pääsääntöisesti ilman seuraamuksia.

VELKOJALLA pitäisi kuluttaja-asiamiehen mukaan olla velvollisuus yksilöidä selvemmin, mihin saatava perustuu. Jos kuluttaja pyytää lisäselvitystä, asia muuttuu automaattisesti laajaksi riita-asiaksi, jossa kulut ovat summaarista prosessia huomattavasti suuremmat.

Kuluttajan maksettavaksi tuleville kuluille pitäisi Väänäsen mukaan asettaa katto, jotta kuluttajilla olisi matalampi kynnys riitauttaa epäselviä velkomuskanteita.

Kuluttajan asemaa voitaisiin parantaa myös ottamalla käyttöön pienriitamenettely. Siinä on rajattu oikeudenkäyntikuluriski, ja tuomioistuimella on tavanomaista siviiliprosessia laajemmat valtuudet neuvoa osapuolia.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus selvittää mahdollisuutta kehittää riidattomien saatavien velkomismenettelyä. Syyskuussa hallitus antoi esityksen pienten riita-asioiden menettelystä.

Teksti: STT / Eevi Heikkinen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
SDP:n kansanedustaja yllättää, puolustaa haukuttua lakiesitystä: ”En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö – näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
Ex-kansanedustaja muutti Moskovaan – eduskunta jatkaa velkojen perimistä
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU