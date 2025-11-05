KKV: Kuluttajat kärsivät epäreiluista velkomuskanteista

Riidattomiin velkomusasioihin tarkoitettuihin kanteisiin liittyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan ongelmia, joiden seurauksena vuosittain tuhannet kuluttajat joutuvat maksamaan epäselviä ja perusteettomia saatavia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Riidattomat eli summaariset velkomuskanteet on tarkoitettu selviin ja riidattomiin asioihin. Ne voivat liittyä esimerkiksi vuokrasaataviin, kuluttajaluottoihin tai puhelin- ja sähkölaskuihin.

Yritykset käyttävät menettelyä KKV:n mukaan kuitenkin myös riitaisissa ja perusteiltaan epäselvissä asioissa. Tällaisissa tilanteissa kuluttaja on huomattavasti heikommassa asemassa kuin kantaja, jolle menettely on edullinen ja riskitön.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan nykyinen velkomusmenettely heikentää kuluttajan oikeusturvaa merkittävästi ja menettelyn väärinkäytöstä pitäisi seurata sanktio.

TAVALLISEN kuluttajan heikompi asema tiivistyy KKV:n johtavan asiantuntijan Jari Suurlan mukaan kuluttajan ja kantajan väliseen taloudelliseen ja tiedolliseen epäsuhtaan.

- Kuluttajan on hyvin hankala lähteä näistä asetelmista riitelemään oikeudessa, hän sanoo STT:lle.

Kuluttajat eivät välttämättä tiedä, että kannevaatimukseen sisältyy jotain lainvastaista, ja vaikka tietäisivät, uskallusta asian viemiseksi eteenpäin ei aina ole. Kuluttaja voi joutua maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Velkomuskanteessa asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jossa ei tarvitse esittää todisteita.

- Riidan lopputulosta ei voi koskaan etukäteen varmuudella tietää. Jos 500 euron vaatimuksesta voi seurata 5 000 euron oikeudenkäyntikulut, ei kukaan halua ottaa sellaista riskiä.

Jos kuluttaja ei vastaa haasteeseen, kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla.

Lisäksi kantaja voi vetäytyä vaatimuksistaan pääsääntöisesti ilman seuraamuksia.

VELKOJALLA pitäisi kuluttaja-asiamiehen mukaan olla velvollisuus yksilöidä selvemmin, mihin saatava perustuu. Jos kuluttaja pyytää lisäselvitystä, asia muuttuu automaattisesti laajaksi riita-asiaksi, jossa kulut ovat summaarista prosessia huomattavasti suuremmat.

Kuluttajan maksettavaksi tuleville kuluille pitäisi Väänäsen mukaan asettaa katto, jotta kuluttajilla olisi matalampi kynnys riitauttaa epäselviä velkomuskanteita.

Kuluttajan asemaa voitaisiin parantaa myös ottamalla käyttöön pienriitamenettely. Siinä on rajattu oikeudenkäyntikuluriski, ja tuomioistuimella on tavanomaista siviiliprosessia laajemmat valtuudet neuvoa osapuolia.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus selvittää mahdollisuutta kehittää riidattomien saatavien velkomismenettelyä. Syyskuussa hallitus antoi esityksen pienten riita-asioiden menettelystä.

Teksti: STT / Eevi Heikkinen