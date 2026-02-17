Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.2.2026 07:42 ・ Päivitetty: 17.2.2026 11:20

Kohu naisille suunnatuista takseista – liitto avautuu

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Vain naisille suunnatut taksipalvelut ovat poikineet paitsi mediakeskustelua myös useita kanteluita tasa-arvovaltuutetun toimistoon. Taksiliitto suhtautuu liikeideaan kuitenkin myönteisesti.

Demokraatti

Demokraatti

Taksiliitto korostaa, että kehittyvälle markkinaehtoiselle alalle mahtuu erityyppisiä palvelukonsepteja ja ne ovat myös tervetulleita alan kehittämiseksi.

– Liiketoiminnan kannalta on tietysti tärkeää löytää sellainen liiketoimintamalli, joka kannattaa. Asiakkaiden tarpeet ovat hyvä lähtökohta. Fokusoiminen rajatumpaan asiakasryhmään tuo myös erottuvuutta, Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson sanoo liiton tiedotteessa.

Taksiliiton mukaan naisille suunnattuja palveluita toimii useissa maissa ja löytyypä niitä myös joukkoliikenteen puolella. Liiton näkemyksen mukaan ne täydentävät olemassa olevaa markkinaa, mutta eivät rajoita sitä.

Liitto huomauttaa myös, että aiemminkin on valikoitu yrityksiä hoitamaan erilaisille kohderyhmille tarjottuja palveluita aina erityisryhmistä virkamiehiin. Naisille suunnatun palvelun yhteydessä on haluttu madaltaa naisasiakkaiden kynnystä käyttää taksipalveluja.

– Yksikin taksissa tapahtunut väärinkäytös on liikaa, ja nämä tapaukset heikentävät alan vastuullisten yritysten mainetta. Valtaosa taksiyrittäjistä ja taksinkuljettajista ovat loistavia asiakaspalvelun ja taksialan ammattilaisia, Taksiliiton puheenjohtaja Tuomo Heino sanoo tiedotteessa.

Taksiala vapautui markkinaehtoiseksi vuoden 2018 lakiuudistuksessa. Parhaillaan valmistellaan seuraavaa uudistusta.

