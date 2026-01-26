Politiikka
26.1.2026 13:17 ・ Päivitetty: 26.1.2026 14:10
Kohu Ville Tavion toiminnasta – Sask kanteli päätöksestä myös oikeuskanslerille
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (Sask) on kannellut nyt myös oikeuskanslerille. Sask hakee oikaisua ulkoministeriön rahoituspäätökseen.
Sask jätti ulkoministeriölle oikaisupyynnön joulukuussa.
Orpon hallitus päätti joulukuun alussa leikata Saskin monivuotisesta rahoituksesta miltei 6,5 miljoonaa euroa vastoin ulkoministeriön virkakunnan valmistelua.
Kun virkamiehet esittivät Saskille 16,475 miljoonan euron rahoitusta, hallitus leikkasi valtionavun ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Tavion (ps.) esityksestä 10 miljoonaan euroon.
– SASKiin kohdistuva rahoitusleikkaus on hyvin ongelmallinen. On kyse yksittäistä järjestöä suuremmasta periaatteellisesta kysymyksestä, kun päätöksiä tehdään yksittäisten henkilöiden poliittisten mieltymysten pohjalta hyvän hallintotavan vastaisesti.
– Olemmeko luisumassa kohti trumpilaista päätöksentekoa, jossa oikeusvaltioperiaatteella ei ole merkitystä, Saskin toiminnanjohtaja Juska Kivioja kysyy tiedotteessa.
Mikäli päätöstä ei oikaista, järjestö kertoo hakevansa asiaan ratkaisua oikeusteitse. Järjestö on valmis etenemään asiassa hallinto-oikeuteen ja se harkitsee myös erillistä kantelua oikeuskanslerille ministeri Tavion toiminnasta.
HALLITUS sopi kevään puoliväliriihessä, etteivät kehitysyhteistyön leikkaukset kohdennu kotimaisille kansalaisjärjestöille.
Rahoituksen kokonaismäärä säilyikin ulkoministeriön joulukuun alun päätöksessä ennallaan mutta Saskille esitetyistä varoista 6,475 miljoona siirrettiin perusteetta viidelle suurimmalle ohjelmatukea saavalle järjestölle Kirkon ulkomaanavulle, Suomen Punaiselle Ristille, Suomen Lähetysseuralle, Plan ja Fidalle.
Saskin mukaan yksipuoliselle leikkaukselle ei ole perusteita.
– Olen surullinen, että rahoituspäätös heikentää Saskin työtä työelämän ihmisoikeuksien parantamisessa globaalissa etelässä. Ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka kuuluvat kaikille, Kivioja kommentoi joulukuussa Demokraatille.
