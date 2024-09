Kohun keskelle joutunut Ville Tavio puolustaa toimintaansa – “Nämä äärivasemmistolaiset syytökset ovat niin röyhkeitä”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) puolustaa kohuttua Ukraina-liittoumaratkaisuaan. Hänen mielestään kohun taustalla on tarkoituksellista “Pride-keskustelua” ja vasemmiston pahantahtoisuutta. Johannes Ijäs Demokraatti

Ministeri Tavio on päättänyt, ettei Suomi osallistu Ukrainan jälleenrakentamista tukevaan, länsimaiden yhteiseen tasa-arvoliittoumaan.

Useat virkamieslähteet kertoivat aiemmin MTV:n uutisille, että Tavion ratkaisuun vaikutti liittouman ohjelmassa oleva maininta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamisesta. Tavio ei kiistänyt MTV Uutisten haastattelussa tätä tulkintaa ja puhui Ukraina-tukien “painopistevalinnasta”.

Ville Tavio kommentoi valintojaan medialle perjantaina iltapäivällä. Tavio sanoo kantavansa vastuun päätöksestä, ja toteaa päätöksen kuuluneen hänen toimialalleen.

Tavion mukaan asiaa käsiteltiin ennen päätöstä “hänen käsittääkseen” pääministerin ja Tavion oman kabinetin välillä.

Millainen viesti pääministerin kabinetista tuli sinun kabinetillesi?

Tavio ei katso toimivansa Suomen ulkopoliittista linjaa tai esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon henkeä vastaan.

– On paljon aloitteita, osaan mennään ja osaan ei. Ei Suomen ulkopoliittinen linja siitä muutu, onko jossain mukana tai ei. Ei ole mitään automaatiota, että kaikkiin kehityspoliittisiin aloitteisiin mentäisiin tai ei mennä mukaan. Jokainen katsotaan ihan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi nyt YK:n piirissä olen osallistunut UN Womenin Naiset ja teknologia -aloitteeseen. Sukupuolten yhdenvertaisuutta edistetään siis aina monilla rintamilla, Tavio sanoo.

TAVIO sanoo suhtautuneensa aina sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoon myönteisesti.

Miksi se ei nyt sitten tässä päätöksessä näy?

– Se ei vain mene niin, että kaikkiin aloitteisiin mentäisiin automaationa. Meillä on laskevat kehitysyhteistyöresurssit ja niidenkin puitteissa aina katsotaan jokainen aloite tapauskohtaisesti.

Tavio sanoo, ettei hän tiedä, aiotaanko päätöksestä vielä keskustella hallituksessa. Hänen mukaansa päätös tasa-arvoliittoumasta tehtiin jo kesäkuussa, eikä kukaan oppositiostakaan moittinut sitä. Tavio uskoo, että asia nousi nyt keskusteluun jostain syystä.

– Ehkä tässä on yleisempää halua keskustella siitä, mikä Pride-liikkeen asema hallituksen sisällä on, hän epäilee.

– On aikaisemmin uutisoitu siitä esimerkiksi, miten eri ministeriöissä on pohdittu Pride-liputuksia ja niin edelleen. Ehkä näen itse tämän enemmän osana suurempaa Pride-liiketyyppistä keskustelua.

– On minun mielestäni tosi harhaanjohtavaa yhdistää tätä Suomen Ukraina-politiikkaan. Ukraina on kuitenkin meidän suurin kehitysyhteistyökumppanimaa. Meidän tukemme Ukrainalle on vankkumatonta. Ukraina tarvitsee nyt aseita, kehitystukea ja humanitääristä tukea, hän jatkaa.

Tavio sanoo, että Ukrainassa tuki menee kotirintamalla esimerkiksi naisille, lapsille, vanhuksille ja vammaisille.

– Me olemme juuri antaneet lisätuen (YK:n pakolaisjärjestön) UNHCR:n kautta Ukrainalle. Sitä ei ole uutisoitu oikeastaan missään. Eivät ne kiinnosta toimittajia, ehkä ne eivät saa sitten niitä klikkejä.

TAVION mukaan Pride-liikkeeseen liittyvillä asioilla ei ollut mitään vaikutusta hänen ulkopoliittiseen linjaukseensa.

– Tässä ikään kuin yritetään tehdä meille sellainen demokratia, että aina, jos sinä et ole mukana jossain paperissa, missä jotenkin näkyy Pride-liikkeen leima, silloin ainakin osa ihmisistä leimaa minut natsiksi ja Venäjä-mieliseksi. Minä olen saanut hirveästi sellaista palautetta tänään.

– Minun mielestäni se on ihan käsittämätöntä. Nämä äärivasemmistolaiset syytökset ovat niin röyhkeitä, niissä ei ole mitään rajaa, Tavio lausuu toimittajille.

Kysyttäessä Tavion ajatuksia Pride-liikkeestä, hän sanoo kokevansa itse olleensa aina sukupuolten tasa-arvon puolella.

– Olen kokenut itse, että Pride-liike on enemmän vihervasemmistohenkinen liike, joka ei halua keskuuteensa mitään kansallismielisempää ajattelumaailmaa omaavia ihmisiä. Heistä on tullut tällainen jonkin sortin mielipidepoliisiliike. He pyrkivät sitten leimaamaan eri mieltä olevat ja se näkyy monessa eri yhteydessä sitten, kun puhutaan tällaisista aiheista.

Onko nyt väärin sanoa, että näkemyksesi Pride-liikkeestä vaikutti yhtenä asiana siihen päätökseen?

– Se on tietysti vähän näiden asioiden mustavalkoistamista, kun tässä on kuitenkin siitä, kuten sanoin, että resurssit vähenevät. Jokainen aloite, jota harkitaan, täytyy myös pohtia siitä näkökulmasta, onko tämä sellainen painopiste, jonka me haluamme ottaa. Meillä kyllä naiset ja tytöt ovat jo valmiiksi selkeänä painopisteenä ja siinä tehdään yhteistyötä oikeastaan melkein kaikkien kuviteltavissa olevien tahojen kanssa kehityspolitiikassa.

– Ymmärrän, että klikkiotsikoiden aikana on tärkeää saada sellainen mustavalkoinen dialogi aikaan, mutta minä olen yhä vahvasti puolustamassa itse politiikassa sitä, että voi olla sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta, vaikka ei olisikaan vihervasemmistolainen ja vaikka ei jakaisikaan kaikkea sitä, mitä woke-maailmassa vaikkapa sukupuolten moninaisuudesta puhutaan.

Tavio kommentoi medialle myös näkemystä, jonka mukaan hän aiheutti tempaisullaan pääministeri Petteri Orpolle (kok.) johtajuusongelmaa.

– Kabinetit ovat siitä keskustelleet. Pääministeri tietysti kysyttäessä kertoo omaa näkemystään, mutta se minun näkemykseni ei ole varmaan kovinkaan erisuuntainen itse asiassa siitä asiasta, että tällaisiin aloitteisiin voidaan mennä mukaan ja voidaan ajatella, että se sopii Suomen ulkopolitiikalle. Mutta samalla huomautan, että voidaan jättää myös menemättä ja sekin sopii ulkopolitiikalle, koska emme me kaikissa maailmalla tehtävissä aloitteissa voi olla mukana, Tavio sanoo.

Tavio oli perjantaina ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteosta. Tavion mukaan myös liittouma-aihe nousi samalla keskustelussa esiin.

SDP on ilmoittanut esittävänsä ministeri Taviolle epäluottamusta ja kutsuvansa muut oppositiopuolueet siihen mukaan.