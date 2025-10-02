Kohut kannattivat? Perussuomalaisten suosio kasvoi

Perussuomalaiset on noussut keskustan ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi Yleisradion uudessa kannatusmittauksessa. SDP säilyi yhä selkeässä kannatusjohdossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueen kannatus nousi edellisestä mittauksesta yli kaksi prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Neljänneksi pudonneen keskustan kannatus jäi 0,4 prosenttiyksikön laskun jälkeen 14,3 prosenttiin.

Suosituimpina puolueina jatkavat pääoppositiopuolue SDP 24,9 prosentilla ja pääministeripuolue kokoomus 18,6 prosentilla. SDP:n kannatus laski 0,9 ja kokoomuksen 0,6 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatus oli 9,6 prosenttia ja vihreiden 7,5 prosenttia. RKP:tä kannatti kyselyssä 4,1 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 3,5 prosenttia.

PIENEMMISTÄ puolueista suurin kannatusmuutos oli RKP:llä, jonka kannatus kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Kannatusmittauksessa haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.