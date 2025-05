Kokoomuksella vaihtopäivät: eduskuntaryhmälle uusi vetäjä Marttisen tilalle

Pääministeripuolue kokoomus valitsee tänään uuden puheenjohtajan eduskuntaryhmälleen. Paikka vapautui, kun Matias Marttinen siirtyi viime viikolla työministeriksi sovitusti hallituskauden puolivälissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusi puheenjohtaja valitaan pääministerin, kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon esityksestä. Valinta tehdään eduskuntaryhmän kokouksessa iltapäivällä.

Kokoomuksesta arvioidaan STT:lle, että ennakkosuosikkina Orpon valinnaksi voidaan pitää kansanedustaja Jukka Kopraa.

Myös muita nimiä kuitenkin pyörii kokoomuslaisten puheissa, esimerkiksi eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Pia Kauma ja Sinuhe Wallinheimo. Myös puolueen varapuheenjohtajan Karoliina Partasen nimi mainitaan.

KOPRAN ANSIOKSI luetaan muun muassa hänen toimintansa puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Kopra on kolmannen kauden kansanedustaja Lappeenrannasta.

Moni STT:n lähde katsoo, että ryhmänjohtajan tulisi olla vakaa hahmo, jolla on kansanedustajien laaja luottamus. Toisaalta Kopralla ei ole kokemusta eduskuntaryhmän johtopaikoilta, toisin kuin Kaumalla ja Wallinheimolla.

Moni kokoomuslainen ei lue Kauman eduksi huhtikuista kohua. Kauma tapasi tuolloin Parlamenttienvälisen liiton kokouksen yhteydessä Venäjän delegaation edustajan, ja hänen nähtiin rikkoneen toiminnallaan venäläisten eristyksen järjestössä.

Jotkut nostavat esiin tulevan ryhmänjohtajan sukupuolen, sillä pestissä ei ole pitkään aikaan ollut naista. Merkittävää painetta naisen valintaan ei kuitenkaan puolueesta kantaudu.

EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtajan tehtävä on merkittävä, erityisesti pääministeripuolueessa. Kokoomuksessa työnä on johtaa 48 kansanedustajan ryhmää, toimia linkkinä Orpon hallituksen ja kansanedustajien välillä sekä neuvotella muiden puolueiden ryhmänjohtajien kanssa.

Puheenjohtajan täytyy myös huolehtia ryhmäkurista eli siitä, että kansanedustajat äänestävät ryhmän kantojen mukaisesti. Ryhmänjohtaja on yleensä myös yksi puolueen näkyvimmistä kasvoista julkisuudessa.

Tulevina kahtena vuonna vaikeuskerrointa lisää seuraavien eduskuntavaalien lähestyminen ja hallituskauden päätöksen läheneminen. Vaalikausi on puolivälissä, ja seuraavat vaalit käydään keväällä 2027. Ryhmänjohtajan täytyy huolehtia myös hallituspuolueiden keskinäisistä väleistä eduskunnassa.

PUOLUE ON lähiaikoina tekemässä myös muutoksia valiokuntien puheenjohtajuuksiin. Jo kauden alussa kokoomus sopi alustavasti, että Arto Satonen siirtyisi työministeriytensä jälkeen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajaksi. Tuota tehtävää hoitanut Saara-Sofia Sirén on puolestaan siirtymässä suuren valiokunnan puheenjohtajaksi. Siinä tehtävässä on tähän asti ollut Heikki Autto.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtajan valinta aiheuttanee muutoksia valiokuntapaikoissa. Jos valinta osuisi Kopraan, avautuisi puolustusvaliokunnan puheenjohtajan paikka. Paikasta kiinnostuneita arvellaan olevan useita.

Näitä muutoksia ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä vielä tiistaina, vaan ylimääräinen ryhmäkokous keskittyy ryhmänjohtajan valintaan.

Teksti: STT / Anni Keski-Heikkilä