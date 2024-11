Kokoomuksella valinnan paikka, kuka on Mykkäsen seuraaja? – muitakin vaihdoksia tulossa

Kokoomus päättää lauantaina, kuka seuraa ilmasto- ja ympäristöministerinä Kai Mykkästä, kun hän siirtyy Espoon kaupunginjohtajaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mykkänen aloittaa uudessa pestissään helmikuussa. Pääministeri Petteri Orpolle helpoin vaihtoehto todennäköisesti olisi, että kulttuuri- ja tiedeministerin vaihtoa nopeutettaisiin muutamalla kuukaudella.

Kokoomus on alun perin sopinut, että oululainen Mari-Leena Talvitie vaihtuu vantaalaisen Sari Multalan tilalle kulttuuri- ja tiedeministeriksi puolivälissä hallituskautta, eli puoliväliriihen jälkeen loppukeväällä.

Monen kokoomus- ja hallituslähteen mielestä Talvitie voisikin siirtyä aiemmin tiede- ja kulttuuriministeriksi ja Multala ottaisi painavamman ilmasto- ja ympäristöministerin salkun.

Multala jatkaa hyvin todennäköisesti ministerinä, koska hän on Uudeltamaalta kuten Mykkänenkin, ja hänellä on valmiiksi kokemusta hallitustyöskentelystä. Uusimaa on kokoomukselle iso ja tärkeä alue, joten sieltä on melkeinpä oltava ministeri hallituksessa.

KOULUTUKSELTAAN Multala on kauppatieteiden maisteri, ja hän on istunut eduskunnan ympäristövaliokunnassa sekä varsinaisena jäsenenä että varajäsenenä. Multala on pitänyt esillä ympäristöasioita. Hän on myös hoitanut kokoomuslaisten mielestä mallikkaasti tiede- ja kulttuuriministerin pestiä.

Osa lähteistä pitää mahdollisena sitäkin vaihtoehtoa, että Talvitie siirtyisi suoraan pari kuukautta aiemmin ilmasto- ja ympäristöministeriksi ja Multala jatkaisi nykyisessä pestissä. Talvitien puolesta puhuu muun muassa se, että hän on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Hänellä on myös kokemusta eduskunnan ympäristövaliokunnasta.

Kyseessä on toistaiseksi vain spekulaatio, ja valinta voi mennä aivan toisinkin. Orpo päättää ministerikuvion, ja hänen esitystään käsittelevät puoluehallitus ja kokoomuksen eduskuntaryhmä lauantaina iltapäivällä.

KOKOOMUS on sopinut vaihtavansa myös työministeriä puoliväliriihen jälkeen, kun Arto Satonen saa urakkansa työmarkkinauudistusten kanssa ainakin lähes loppuun. Hänen tilalleen nousee alkuperäisen suunnitelman mukaan nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Orpon luotettu Matias Marttinen. Tämäkin voi muuttua sen mukaan, mitä Orpo Mykkäsen seuraajasta päättää.

Huhuja on kiertänyt muun muassa siitä, että ilmasto- ja ympäristöministerin salkusta siirrettäisiin energia-asiat työministerin salkkuun, koska työministerin tehtävät on puolivälissä pitkälle tehty.

Suunnitelmissa on STT:n tietojen mukaan ollut, että Satonen jatkaisi ministeripestinsä jälkeen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana ja sen nykyinen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén siirtyisi suuren valiokunnan puheenjohtajaksi.

EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtajaksi Marttisen seuraajaksi on taustakeskusteluissa väläytelty esimerkiksi nykyistä puolustusvaliokunnan puheenjohtajaa Jukka Kopraa. Myös suuren valiokunnan lappilainen puheenjohtaja Heikki Autto voisi aloittaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana Marttisen jälkeen, jos suuren valiokunnan puheenjohtaja vaihtuu.

Mykkäsen siirtyminen pois kansanedustajan tehtävästä tuo muutoksia myös eduskuntaan, kun Orpon nykyinen ykkösavustaja Henrik Vuornos ottaa Mykkäsen paikan. Se tarkoittaa vallan ytimessä ja tiedon lähteillä olleelle Vuornokselle isoa muutosta ja voi olla, että pääministerillä on hänenkin varalleen joitain suunnitelmia.

Sanna Nikula / STT