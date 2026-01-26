Kokoomuksen eduskuntaryhmän oma selvitys: Nämä asiat nousivat esiin

Kokoomuksen eduskuntaryhmän selvitys työhyvinvoinnista ja johtamiskäytännöistä on valmistunut, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kopran mukaan kyselyssä ei ilmennyt viitteitä häirintätapauksista. Sen sijaan esimiestyössä, työn kuormittavuudessa ja johtamisessa on kyselyn perusteella kohennettavaa.

- Näihin me aiomme tarttua siten, että pyrimme kehittämään kansanedustajien esimiestaitoja ja selkiyttämään pelisääntöjä. Pitää myös parantaa työn kuormituksen seurantaa, Kopra sanoi STT:lle.

- Tulokset käsitellään puheenjohtajistossa ja työvaliokunnassa ja linjataan, mitä parannustoimia lähdetään tekemään, Kopra jatkoi.

Kopran mukaan ryhmässä pitää keskustella muun muassa siitä, miten kansanedustajien esimiesvalmiuksia kehitetään, hankitaanko koulutusta ulkopuolelta ja milloin mahdollista koulutusta järjestettäisiin.

HÄNEN mukaansa nyt esimiesosaamisessa esiin nousseet ongelmat eivät ole kovinkaan laaja-alaisia, ja ylivoimainen enemmistö kokoomuksen eduskuntaryhmän työntekijöistä on tyytyväisiä olosuhteisiin ja työhön.

- Me emme avaa prosenttilukuja tai lukumääriä julkisuuteen, mutta pienessä määrin on haasteita johtamisen suhteen. Se nousi tässä kyselyssä esiin, ja siksi siihen pitää puuttua, Kopra sanoo.

Kopra ei lähde avaamaan tarkemmin kyselyssä ilmenneitä ongelmakohtia vedoten kyselyn luottamuksellisuuteen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käynnisti selvityksen työhyvinvoinnista ja johtamiskäytännöistä aiemmin tässä kuussa eduskunnassa häirintätapauksista nousseen kohun seurauksena.

MYÖS SDP:n eduskuntaryhmä on tekemässä selvityksen ryhmässä ilmenneestä epäasiallisesta toiminnasta.

Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoivat perjantaina, että johtopäätöksiä kansanedustajille mahdollisesti koituvista seurauksista tehdään vasta sitten, kun tilattu selvitys on valmistunut.

Lindtmanin mukaan selvitys tehdään ulkopuoliseen apuun tukeutuen.

Ilta-Sanomien mukaan SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Kim Berg ja Jani Kokko liittyvät eduskunnassa ilmi tulleisiin häirintätapauksiin. Tuppuraisen mukaan kaikki kolme ovat pyytäneet toimintaansa anteeksi.

SDP:n eduskuntaryhmän viestintäpäällikkö Tiina Rytky sanoi maanantaina, että ryhmän selvitys on vielä alkutekijöissään eikä sen valmistusajankohdasta voida esittää vielä minkäänlaista arviota.

Rytkyn mukaan kyselyn tarkka kysymyksenasettelu ja myös kyselyn tekijä ovat vielä auki.

- Me tietysti otetaan henkilöstö mukaan siihen, jotta hekin pääsevät sanomaan sanansa, minkä näköinen siitä kyselystä tulee, Rytky sanoi STT:lle.

- Me tehdään tämä nyt ajatuksen kanssa, että siitä tulee hyvä, Rytky jatkoi.

USEIMMISSA muissa eduskuntaryhmissä ollaan toteuttamassa eduskunnan hallinnon tarjoamaa kyselyä.

Eduskunta on ilmoittanut teettävänsä kyselyn epäasiallisesta kohtelusta niille kansanedustajien avustajille, jotka työskentelevät eduskunnan kansliassa. Heitä on noin 40. Tätä kyselyä tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön.

Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan kyseessä on nettikysely, jonka kukin eduskuntaryhmä voi toteuttaa ryhmälle parhaiten sopivana ajankohtana.

Kyselyjen tulokset jäävät eduskuntaryhmien tietoon, eli kyseessä ei ole minkäänlainen keskitetty kysely.

AIEMMIN perussuomalaiset, vihreät ja kristillisdemokraatit ovat kertoneet toteuttavansa eduskunnan hallinnon tarjoaman kyselyn. Maanantaina myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoi STT:lle ryhmän tekevän eduskunnan tarjoaman kyselyn.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen arvioi hänkin, että myös keskustan ryhmä todennäköisesti toteuttaa eduskunnan tarjoaman kyselyn.

Kurvisen mukaan ryhmässä ei ole eduskunnan istuntotauon vuoksi keskusteltu asiasta. Istuntotauko päättyy ensi viikolla, kun alkaneen vuoden valtiopäivät avataan.

- Tilanne ei ole ollut meidän osaltamme millään lailla akuutti nyt tammikuun aikana, Kurvinen sanoi STT:lle.

Juttua päivitetty Jukka Kopran kommenteilla klo 12.49 ja tiedoilla SDP:n, vasemmistoliiton ja keskustan selvityksistä klo 14.52.