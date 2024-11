Kokoomuksen Heinonen lämpeni SDP:n vaihtoehdosta – “Kannatatteko te hallituksen uudistuksia vai ette?”

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen syyttää SDP:tä sumutuksesta. Heinosen mukaan SDP näyttää vaihtoehtobudjetissaan hyväksyvän aiemmin vastustamiaan hallituksen uudistuksia. Demokraatti Demokraatti

– SDP on tämän hallituskauden ajan vastustanut jokaista hallituksen sopeutustoimea. Mikään toimi ei ole SDP:lle käynyt. Nyt vaihtoehtobudjettissaan SDP näyttääkin kuittaavan lähes jokaisen hallituksen työttömyys- ja sosiaaliturvaan kohdistaman uudistuksen, Heinonen sanoo tiedotteessaan.

Hän luonnehtii SDP:n talouspolitiikkaa “opportunistiseksi kikkailuksi”.

– Suomen asioita ei voi hoitaa niin, että puolen vuoden välein linja heittelee sopivan tuulen mukaisesti.

HEINONEN katsoo SDP:n pyörtäneen vaihtoehdossaan myös muita linjauksiaan. SDP on aiemmin vastustanut muun muassa yleisen arvonlisäveron korotusta 25,5 %:iin, mutta ei esitä vaihtoehtobudjetissaan korotuksen perumista. Sen sijaan SDP peruisi alemman 10 %:n arvonlisäverokannan nostamisen.

Keväällä SDP esitti kotitalousvähennyksen supistamista 100 miljoonalla eurolla, vaihtoehdossaan SDP esittää kotitalousvähennyksen kodinhoito­ ja hoivapalveluiden korvausprosentin pitämistä korotettuna. Lisäksi puolue selvittäisi kotitalousvähennyksen ulottamista jatkossa kerrostalo- ja rivitaloasunto­-osake­yhtiöiden osakkaiden rahoitusvastuulla yhtiöissä toteu­tettaviin remontteihin. Kokonaisuuden hintalappu on SDP:n vaihtoehtobudjetissa 63 miljoonaa euroa.

– Kun kaikki SDP:n tällä vaalikaudella ehdottamat paperit ynnätään yhteen, niin on mahdotonta sanoa mikä on SDP:n talouspolitiikan linja. Ainoa looginen johtopäätös on, että Lindtmanin johtamalla SDP:llä ei ole yhtenäistä ja uskottavaa talouspolitiikan linjaa, Heinonen paaluttaa.