Kokoomuksesta kritiikkiä SDP:lle – Räsänen: ”Kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella”

Kokoomus kyseenalaistaa SDP:n lupaukset miljardien eurojen sopeutuksista ensi vaalikaudella.

- Mitkä ovat SDP:n lähtökohdat sopeuttaa ensi kaudella edes 5,7 miljardia, jos yhden Ykkösaamun aikana rahaa kulutetaan jo 1,5 miljardia? kysyi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra tiedotteessa lauantaina.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi aiemmin Ylen Ykkösaamussa, että puolue on valmis tekemään ensi vaalikaudella miljardiluokan sopeutustoimia, jos se valitaan pääministeripuolueeksi.

- Jos nyt katsotaan, mikä VM:n (valtiovarainministeriön) viimeisin arvio on, puhutaan noin 5,7 miljardin arviosta minimissään ensi vaalikaudelle, Lindtman sanoi.

Lindtman toi esiin yritystuet keinona sopeuttaa valtion taloutta. SDP olisi Lindtmanin mukaan valmis tekemään tasoleikkauksen kaikkiin yritystukiin, lakkauttaisi teollisuuden sähköistämisen tuen ja poistaisi tukia maatiloilta, jotka eivät tuota mitään. Lindtman laski näillä säästettävän 300-400 miljoonaa euroa.

Kopra ei pitänyt esitettyä säästösummaa uskottavana ja muistutti, että hallitus on jo esimerkiksi päättänyt teollisuuden sähköistämisen tuen poistamisesta.

Hallitus kertoi tällä viikolla leikkaavansa yritystukia reilulla 140 miljoonalla eurolla.

- Se on vasta varsin vaatimaton pintaraapaisu siihen, mitä tässä tarvittaisiin. Eihän siitä pysyviä leikkauksia ole päätetty tähän mennessä kuin noin 30 miljoonaa, Lindtman kuittasi.

LINDTMAN väläytti toisaalta myös useita menolisäyksiä ensi vaalikaudelle, mikäli SDP on pääministeripuolueena hallituksessa. Kannatuskyselyiden perusteella SDP voittaisi vaalit, jos ne pidettäisiin nyt.

Esimerkiksi asuntomarkkinoihin puolue laittaisi liikettä palauttamalla ensiasunnon ostajille korkovähennysoikeuden ja poistamalla ensiasunnon ostajilta varainsiirtoveron määräajaksi.

Kopra laski, että nämä toiset sekä Lindtmanin väläyttämät ehdotukset aikuiskoulutustuen palauttamisesta ja tuettuun asuntorakentamiseen päätettyjen säästöjen perumisesta vastaavat yhteensä 1,5:tä miljardia euroa.

- Hälytyskellojen pitäisi soida nyt niillä, jotka kuvittelevat SDP:n tarjoavan vastuullista talouspolitiikkaa, Kopra totesi tiedotteessa.

Lindtman toisti sen, että SDP aikoo kertoa vasta ensi vuoden syksyllä kokonaisuudessaan omasta vaihtoehdostaan, jolla se sopeuttaisi valtion taloutta.

Puheenjohtajan mukaan ensi vaalikauden sopeutuksiin otetaan kantaa aikanaan tuoreimman valtiovarainministeriön arvion perusteella.

LINDTMAN kritisoi hallituksen tällä viikolla antamaa esitystä ensi vuoden talousarvioksi. Puheenjohtajan mukaan esitys pitää sisällään ”teknisiä kikkoja”, joilla hallitus pyrkii teknisesti kaunistelemaan julkisen velan määrää.

- Tässä alkaa olla jo yli neljä miljardia lavassa erilaisia kirjanpitokikkailuja tai muutoksia, joilla hallitus pyrkii kaunistelemaan (hallituskauden) viimeisen vuoden alijäämäluvun niin, että se näyttäisi mahdollisimman hyvältä, Lindtman sanoi.

Hän viittasi esimerkiksi Valtion asuntorahaston varojen siirtämiseen valtion budjettiin ja Valtion eläkerahaston varojen käyttämiseen.

Lindtmanin mukaan on tärkeää yrittää välttää tilanne, jossa velan suhde bruttokansantuotteeseen ylittää 90 prosenttia.

KOPRAN kommentteihin vastasi omassa tiedotteessaan SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen. Hänen mielestään ”kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella”.

– Kokoomuksen johdolla Suomen velkaantuminen on Euroopan nopeinta, kasvu heikointa ja työttömyys kohta koko unionin pahinta. Kun on omalla vahtivuorolla saanut näin rumat lukemat tulostaululle, niin en paljoa muille huutelisi, Räsänen sanoo tiedotteessa.

– Kopran kannattaa muistaa, että viime keväänä hallitus heikensi ihan omilla toimillaan julkista taloutta valtiovarainministeriön laskelmien mukaan pysyvästi yli miljardilla eurolla ja tätä vajausta nyt yritellään peitellä jatkuvalla kreikkalaistyylisellä kirjanpitokikkailulla, hän huomauttaa.