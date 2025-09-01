Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

1.9.2025 09:22 ・ Päivitetty: 1.9.2025 09:22

Kokoomusedustaja kritisoi perussuomalaisia: Hallituspaikka ei oikeuta mihin tahansa käytökseen

Aalto-Setälä / handout
Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä on ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) arvostelee hallituskumppani perussuomalaisten toimintaa ja etenkin puolueen varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan maahanmuuttopuheita.

Demokraatti

Demokraatti

Ahkerasti meripelastustyötä vapaa-aikanaan tekevä Aalto-Setälä kirjoittaa blogissaan pelastusharjoituksista Saaristomerellä. Hän kuvaa, kuinka niissä toisilleen entuudestaan tuntemattomat yksiköt erilaisine toimintatapoineen saivat homman sujumaan, kun kaikilla oli yhteinen tavoite.

– Näin ei toimita arkityöyhteisössäni. Paitsi valiokunnissa, hän kirjoittaa eduskuntatyöhön viitaten.

Kansanedustajan mielestä kenellekään ei ole yllätys, että puolueiden välillä ja sisälläkin on paljon näkemyseroja.

– Yhteinen hallitusohjelma isänmaan parhaaksi liimaa riitapukarit samaan pöytään, mutta ei oikeuta mihin tahansa.

– Yhteinen pyrkimys maan talouden korjaamiseksi ja esimerkiksi yhdenvertaisuudesta ei näytä perussuomalaisille enää riittävän. Silloin kyse ei ole enää sanoituksesta.

KANSANEDUSTAJA kirjoittaa Keskisarjan olleen väärässä ”puhuessaan ihmisistä materiana, laadukkaina tai laaduttomina partikkeleina”.

– Hän on väärässä myös väittäessään, että Suomeen tullaan vain sosiaalietujen takia. Työperäinen maahanmuutto ei ole vain kokoomuslaisten mielikuvitusta. Migrin tilaston mukaan työn ja opiskelun perusteella myönnettiin viime vuonna yli 14 kertaa enemmän oleskelulupia kuin turvapaikan, hän muistuttaa.

Vain pieni osa maahanmuuttajista on hänen mukaansa viime vuosina ollut pakolaisia. Turvapaikkaa hakeneista suurin osa on ollut ukrainalaisia.

Aalto-Setälän mukaan huomiot ulkomaalaisten yliedustuksesta rikostilastoissa pitävät kuitenkin paikkansa. Hänen mielestään hallitus onkin pyrkinyt puuttumaan lainsäädännöllä siihen ja muihin maahanmuuttopolitiikan epäkohtiin.

– Perussuomalaiset on hallituspuolue, hän muistuttaa.

– Pelastusharjoitukseen tulleet eivät kesken operaation venettä keinuta, tai johtoa kyseenalaista. Parempi on jäädä pois koko keikalta jos ei tehtävä kiinnosta.

