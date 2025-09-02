Politiikka
2.9.2025 09:07 ・ Päivitetty: 2.9.2025 09:07
Kokoomuspomo: Näin asiattomia puhuvien sanktiojärjestelmä toimii
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asiattomien puheiden estämiseksi luotu sanktiojärjestelmä toimii siten, että jokainen eduskuntaryhmä sanktioi itse kansanedustajansa ja ryhmänjohtajien kokous seuraa, että näin varmasti tapahtuu.
Kopran mukaan asiattomista puheista seuraa jatkossa sanktioita varmuudella.
Jos asiat eivät ratkea ryhmänjohtajien pöydässä, niin viime kädessä ongelmatilanteet ratkaisevat Kopran mukaan puolueiden puheenjohtajat.
Kopran mukaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat yksimielisiä sanktiokäytännöstä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.