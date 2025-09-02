Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.9.2025 09:07 ・ Päivitetty: 2.9.2025 09:07

Kokoomuspomo: Näin asiattomia puhuvien sanktiojärjestelmä toimii

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asiattomien puheiden estämiseksi luotu sanktiojärjestelmä toimii siten, että jokainen eduskuntaryhmä sanktioi itse kansanedustajansa ja ryhmänjohtajien kokous seuraa, että näin varmasti tapahtuu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kopran mukaan asiattomista puheista seuraa jatkossa sanktioita varmuudella.

Jos asiat eivät ratkea ryhmänjohtajien pöydässä, niin viime kädessä ongelmatilanteet ratkaisevat Kopran mukaan puolueiden puheenjohtajat.

Kopran mukaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat yksimielisiä sanktiokäytännöstä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

