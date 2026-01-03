Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.1.2026 09:32 ・ Päivitetty: 3.1.2026 09:32

Kolumbia vaatii YK:n turvallisuusneuvostoa koolle Venezuelan vuoksi

AFP / LEHTIKUVA
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole vielä kommentoinut Venezuelan tilannetta. Maan presidentti Nicolas Maduro on julistanut poikkeustilan.

Vuodenvaihteessa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäsenmaaksi nousseen Kolumbian presidentti Gustavo Petro vaatii X:ssä, että turvallisuusneuvosto kokoontuu viipymättä Venezuelan tilanteen vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa on ollut yöllä paikallista aikaa useita räjähdyksiä. Yhdysvaltalaismedian mukaan presidentti Donald Trump määräsi iskuja Venezuelaan.

Lausunnossaan Petro korosti, että Kolumbia on sitoutunut YK:n peruskirjan periaatteisiin valtioiden suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamisesta.

SUOMEN ulkoministeriö neuvoo Venezuelassa olevia suomalaisia seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita sekä ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen.

Ministeriö neuvoo myös olemaan hätätilanteessa yhteydessä ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen.

Ulkoministeriö suosittelee matkustustiedotteessaan välttämään kaikkea matkustamista Venezuelaan maan turvallisuustilanteen vuoksi. Matkustustiedotetta on päivitetty viimeksi joulukuun alussa.

