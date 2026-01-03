Virkamieslähteet: Trumpin hallinto on määrännyt USA:n iskemään Venezuelaan – Maduro julisti poikkeustilan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto määräsi iskuja Venezuelaan, kertovat hallinnon virkamieslähteet uutiskanava CBS:lle. Lähteiden mukaan iskuja tehtiin sotilaskohteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin oli tehty iskuja lauantain vastaisena aamuyönä paikallista aikaa, vain hieman ennen CBS:n saamaa vahvistusta.

CBS:n nimettöminä pysytelleiden lähteiden mukaan Trump antoi hyväksyntänsä iskuille useita päiviä sitten.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on julistanut maahan poikkeustilan Yhdysvaltain käynnistämän sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi.

Pääkaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä ja yllä lentävien ilma-alusten ääniä, kertoivat useiden tiedotusvälineiden paikalla olevat toimittajat. Uutistoimisto AFP:n paikalla olevan toimittajan mukaan räjähdysten äänet alkoivat paikallista aikaa noin kahdelta aamuyöstä eli kahdeksalta aamulla Suomen aikaa.

- Yksi oli niin voimakas, että ikkunani tärisi sen jäljiltä, kuvaili paikan päällä oleva CNN:n espanjankielisen palvelun kirjeenvaihtaja Osmary Hernandez.

CNN:n mukaan osa kaupungista oli iskujen jäljiltä vailla sähköä. Lisää aiheesta Mediat: Venezuelan pääkaupungissa räjähdyksiä ja sähköt poikki – USA tai Venezuela eivät ole kommentoineet tilannetta

TILANNE kaupungissa on osin epäselvä. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu runsaasti videoita, joiden kerrotaan esittävän Caracasin yllä lentäneitä helikoptereita ja niiden tekemiä iskuja.

Useimpien videoiden aitoutta ei ole varmennettu. Yksi CNN:n varmentama video esittää kaupungin yllä kohoavia savupatsaita ja tulipalon hehkua.

Sanomalehti El País kertoo, että paikallisten tietojen mukaan iskuja olisi tehty useisiin eri kohteisiin. Kohteiden joukossa näyttää olleen ainakin Fuerte Tiunan sotilastukikohta.

Uutistoimisto AP.n mukaan räjähdyksiä kuultiin kaupungissa ainakin seitsemän.

Venezuelan hallinto kertoo tuoreeltaan julkaisemassaan lausunnossa tuomitsevansa jyrkästi Yhdysvaltain maahan kohdistaman sotilaallisen aggression.

TRUMP on aiemmin uhannut, että maa saattaa tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.

Trumpin hallinto on syyttänyt Venezuelan presidentti Nicolas Maduroa ja tämän hallintoa huumeiden salakuljetuksesta ja Yhdysvaltoihin kohdistuvasta ”narkoterrorismista”.

Maduro sanoi aiemmin olevansa avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä.

Maduro esitti kommenttinsa Venezuelan valtiontelevisiolle antamassaan haastattelussa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Trump sanoi tätä ennen maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin. Maduro ei vahvistanut tai kiistänyt tätä aiempaa iskua.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA toteutti iskun joulukuussa lennokilla.